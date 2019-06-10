Muhteşem festival

Haber: Aysun BEYKOZ

Hafta sonu gerçekleştirilen 28. Kıbrıscık Karagöl Festivali büyük ilgi gördü. Kıbrıscık Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Karagöl Kültür ve Sanat Festivaline bu yıl yerel sanatçıların yanı sıra, Kıbrıscıklı olan Tiyatro ve Sinema oyuncusu Mehtap Bayri sanatçı arkadaşlarıyla katılarak Festivale renk kattı.

KIBRISCIK’IN TANITIMINA KATKI SAĞLADI

TRT’nin sevilen dizisi Kalk Gidelim’de ekranlarda izleyiciyle buluşan Mehtap Bayri, baba memleketi olan Kıbrıscık’ı unutmadı. Bayri, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’in davetlisi olarak katıldığı Karagöl Festivalinden bir çok kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak Kıbrıscık’ın tanıtıma katkı sağladı. Festivale sanatçılar Osman Irmaklı, Hasan Fehmi Ayhan, Ömer Öztekin, Ömer Faruk Bostan destek vererek, konuklara müzik ziyafeti çektiler.

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yılda 28’ncisi gerçekleşen festivalin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

28. Kıbrıscık Karagöl Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı. Tiyatro ve dizi oyuncusu Mehtap Bayri, Kıbrıscık Karagöl Festivalinde, baba ocağını unutmayarak, sanatçı dostlarıyla birlikte festivale katıldı.

Haber: Aysun BEYKOZ

Hafta sonu gerçekleştirilen 28. Kıbrıscık Karagöl Festivali büyük ilgi gördü. Kıbrıscık Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Karagöl Kültür ve Sanat Festivaline bu yıl yerel sanatçıların yanı sıra, Kıbrıscıklı olan Tiyatro ve Sinema oyuncusu Mehtap Bayri sanatçı arkadaşlarıyla katılarak Festivale renk kattı.

KIBRISCIK’IN TANITIMINA KATKI SAĞLADI

TRT’nin sevilen dizisi Kalk Gidelim’de ekranlarda izleyiciyle buluşan Mehtap Bayri, baba memleketi olan Kıbrıscık’ı unutmadı. Bayri, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’in davetlisi olarak katıldığı Karagöl Festivalinden bir çok kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak Kıbrıscık’ın tanıtıma katkı sağladı. Festivale sanatçılar Osman Irmaklı, Hasan Fehmi Ayhan, Ömer Öztekin, Ömer Faruk Bostan destek vererek, konuklara müzik ziyafeti çektiler.

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yılda 28’ncisi gerçekleşen festivalin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.