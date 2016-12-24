Yurdun belli bir bölgesini etkisi atına alan kar yağışı zaman zaman çileye dönüşürken, birçok güzelliği de beraberinde getiriyor. Kar yağışının ardından Bolu’da kartpostalları aratmayan manzaralar oluştu. Eşsiz doğal güzelliklerin yanı sıra kurulan salıncakta kara rağmen sallanan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu. Bolu dağında bulunan salıncakta sallanırken adeta uçurumdan aşağı uçuyor gibi bir his veriyor. Ayrıca güllerin üzerine düşen kar ayrı bir güzellik ortaya çıkartıyor.