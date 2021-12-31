Muhteşem katılımla gerçekleşti

Haber: Ceylan Beykoz

Yoğun katılımla gerçekleşen dev projenin açılışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; “Biz üreten Türkiye’den yanayız. Halkçıyız. Halkın kazanmasından yanayız. Örgütlü toplumdan yanayız. O yüzden kooperatif üzerinden yol çizmeye devam edeceğiz” dedi.

Bolu Belediyesi tarafından Kıbrıscık ilçesinde 6 ay önce inşaatına başlanılan Mantar Kompost Üretim Fabrikası, görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılışa, Kıbrıscık Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, bürokratlar, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BAŞKANIMIZ TANJU ÖZCAN’A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Açılışta ev sahibi olarak ilk konuşmayı yapan Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen; “Yaşanabilir bir Kıbrıscık idealiyle çıkmış olduğumuz yoldan ilçe adına planladığımız projeleri tek tek gerçekleştiriyoruz. Kıbrısçık halkının huzur ve refahı için yolumuza devam ediyoruz. Bu yolda en büyük desteği kardeş belediyemiz olan Bolu Belediyesi’nden ve Başkanımız Sayın Tanju Özcan’dan alıyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. Her zaman önemsediği Kıbrıscık ilçemize böylesine büyük bir tesisi uygun gördüğü için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Tesisin, istihdam adına ilçemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kıbrıscık’ımıza hayırlı olsun” dedi.

“BİZ HALKÇI BELEDİYEYİZ, HALKIN KAZANMASINDAN YANAYIZ”

Kürsüye daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çıktı. Mantar kompost fabrikasının Bolu ve Kıbrıscık için öneminden bahseden Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle böyle önemli bir günde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Biz geçtiğimiz senelerde üniversitemiz ile birlikte mantar üretimi gerçekleştirdik. Baktık ki bu iş Bolu’da tutacak ve iklimimiz de uygun, hızlı bir şekilde mantar tesisleri oluşturmaya başladık. Bugün ise aylık 300 ton mantar üretimi gerçekleştiriyoruz. Mart ayından itibaren Türkiye’deki yaklaşık 50 bin ton mantar üretiminin yüzde 15’i tek başına Bolu’dan karşılanacak. Bugün ise burada kurduğumuz bu tesis ile mantar kompostundaki dışa bağımlılığımızı azalttık. Şuanda inşa edilen tesis en iyi makinalarla donatılmış durumda. Yıllık 15 bin ton kapasitesi var. Allah nasip ederse kısa bir sürede kapasiteyi 22 bin tonlara çıkartacağız. Bu tesisin bir benzerini de Mudurnu ilçesinde inşa edeceğiz. Bunu tamamladığımızda da Türkiye’nin mantar üretiminin tek başına yüzde 30’u Bolu’dan karşılanmış olacak. Kompostun yani mantarın hammaddesinin ortalama fiyatı 1650 TL. Biz kompostu üreticilerimize vermesek, tamamını satsak bu tesis kendisini 9-10 ayda amorti ediyor. Türkiye’nin en kaliteli kompostu da buradan çıkacak. Çünkü hijyen son derece önemli. En hijyenik tesiste şuanda burası. İlk kompost Ocak ayında alınacak. İlk olarak kooperatifimize ait üretim hanelerde kullanılacak. Şubat sonundan itibaren de kendi üreticilerimize şimdiki fiyatların en az yüzde 20’lik altında bir fiyatla kompost vermeyi taahhüt ediyoruz. Türkiye genelinde 110 bin Kıbrıscıklı yaşıyor diyenler var, 60 bin diyenler var, 120 bin diyenler var. Ama ben şunu biliyorum tek başına Bolu’da 15-20 bin Kıbrıscıklı yaşıyor. O kadar çok Kıbrıscıklı var ki. Dolayısıyla Kıbrıscık bizim açımızdan önemli ve buranın büyümesi için çalışıyoruz. Uzun yıllar sonra kamu olarak ilk yatırımı da biz yapmış olduk. Bundan sonra da benzer yatırımlarla devam etmeye çalışacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Tesisimizin hem Bolumuza hem Kıbrıscık’ımıza hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz üreten Türkiye’den yanayız. Halkçıyız. Halkın kazanmasından yanayız. Örgütlü toplumdan yanayız. O yüzden kooperatif üzerinden yol çizmeye devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan Yardımcılarıma da bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum”

“BAŞKAN ÖZCAN, ÇÖZÜM ÜRETİYOR, HALKININ REFAHI İÇİN ÇALIŞIYOR“

Başkan Özcan’ın ardından kürsüye çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle böyle bir tesisin açılışında hep birlikte olmaktan son derece mutluluk duyduğumu belirtmek istiyor ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletiyorum. Sayın Tanju Özcan başkanımız, Türkiye’nin yakından tanıdığı bir belediye başkanı ve kendisi gerçekten Bolu’da bu güne kadar yapılmayanı yapıyor. Hatta Türkiye’ye örnek olacak birçok projeyi de hayata geçiriyor. Bir de Kıbrıscık Belediyemizle kardeş belediye olmasının gereklerini de yerine getiriyor. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı olarak çok önemli bir şeyi başardık. Birlikte olduğumuzda, kenetlendiğimizde neleri başarabileceğimizi gördük ve o gün demiştik ki üreten belediyeler, çözüm odaklı çalışan belediyeler yaratacağız. Vatandaşın yanında olan, israfı engelleyen ve tasarrufu önde tutan belediyeler. Görünüyor ki Bolu Belediyemizde bunu fevkalade yerine getiriyor. Sadece sosyal yardımlarla değil, ihtiyaç duyan, bir şekilde üretimin içerisinde olmak isteyen Bolulu hemşerilerimize gelir kaynakları da oluşturuyor. Belediyecilik, yol, kaldırım, köprü yapmak ve su getirmek kadar gönül yapma işidir. Ve bu iş de tasada ve kaygıda vatandaşının, hemşerisinin yanında olmaktan geçiyor. Ona dokunmaktır ve onun zor gününde yanında olmaktır. Pandemi sürecinde tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğu hepimiz çok yakından gördük ve bugün bu tesisin önemini de çok iyi anlıyoruz. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ile birlikte Bolu’nun tarımı daha da canlanıyor. İnanıyorum ki bu ve bu gibi ileride kuracağı birçok tesis ilk başta aile ekonomisine daha sonra da Bolu’nun ve ülkemizin ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak. Elbette Belediye Başkanı olarak belediye hizmetlerini yapıyorsunuz ama eğer o bölgedeki her bir soruna el atmıyorsanız ve o sorunların çözümüne katkıda bulunmuyorsanız görevinizi yapmamış sayılırsınız. İşte Bolu Belediye Başkanımız da şehrinin her türlü sorununa çözüm üretiyor ve hemşerilerinin refahı için elinden geleni yapıyor. Böyle bir tesisi hayata geçirdikleri için Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan başta olmak üzere Kıbrıscık Belediye Başkanımız Sayın Emin Tekemen’e de çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice böyle tesislerin açılışlarında birlikte oluruz”

“BU TESİSİ İLÇEMİZE KAZANDIRAN BAŞKANIMIZ TANJU ÖZCAN’A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Seyit Torun’un ardından son olarak kürsüye çıkan Kıbrısçık Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ederek; “Ben 6 ay önce Kıbrıscık’ta görev yapmaya başladım. Burada gördüğüm en büyük problem nüfusumuzun günden güne erimesi. Bunun yanında mevcut nüfusumuz da yaşlı. Gençler burada istihdam olanağı bulamadığı için göç ediyorlar. Ama bugün, biz bir tesis kuruyoruz ve bu tesis sayesinde Kıbrıscıklı hemşerilerimiz burada iş sahibi olacaklar. Bu sayede bir nebze de olsa göçü engellemiş olacağız. Bu sebeple ben bu tesisi ilçemize kazandıran Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından dualarla birlikte dev tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri üretimin ilk etabı için makinalara enerji verdi ve tesisi gezerek detaylı bilgiler aldı.