Muhteşem proje

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat arasında imzalanan protokol kapsamında, okulların bahçelerinde oluşturularak seralarda öğrencilerin tarımsal konularda bilinçlenmesi sağlanarak, üretimin temel aşamalarını uygulayabilecek yeterliliğe sahip ve tarıma ilgi duyan nesillerin oluşumu hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, projeye Bolu'da bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin dahil edileceğini belirterek, "Okulların imkanları doğrultusunda okul bahçesinin bir bölümü sera için ayrılarak sebze meyve, çiçek ekip biçme etkinlikleri düzenlenecektir. Öğrencilerimiz bitkilerin bakımından sorumlu olacak olup bu vesileyle üretimin her aşamasına dahil olup tarımsal konularda bilinçli bir nesil yetişecektir." dedi.

Proje kapsamında ziraat mühendislerinin okullarda bilgilendirme toplantıları yaparak seralarda yetiştirilecek ürünler konusunda öğrencilere bilgi vereceğini dile getiren Murat, "Her okulumuzda seradan sorumlu bir yönetici ve öğretmen belirlenecek olup serada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve raporların yer aldığı bir dosya oluşturulacaktır. Öğrencilerimiz de plan dahilinde seralarımızın sorumluluğunu üstlenecektir. Türkiye'ye örnek teşkil edecek olan okul seraları projesiyle inşallah tarıma karşı daha duyarlı, daha istekli, daha da bilinçli nesillerin yetişmesinin önü açılacaktır." ifadesini kullandı.