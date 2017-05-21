banner133

banner128

banner101

21 Mayıs 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Muhteşem proje

    Gazi Paşa İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri ve anneleri önemli bir projeye imza attı. “Anne Çocuk El Ele Haydi Kütüphaneye” projesi kapsamında 7 ay boyunca haftada en az bir gün kütüphaneye giderek kitap okuyan anneler ve öğrenciler için İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde Teşekkür Belgesi dağıtım töreni yapıldı.

    21 Mayıs 2017 Pazar 11:05
    Bu haber 54 kez okundu
    Muhteşem proje

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Okuma alışkanlığında, dünyada 86. sırada olan ülkemiz, çocuklara kitap hediye edilmesi sıralamasında 180 ülke içerisinde 140. Sırada yer alıyor. 2016 yılı okuma alışkanlığı verileri pek iç açıcı olmasa da ilimizde kitap okuma alışkanlığının kazanılması ve kütüphanelere olan ilginin artırılması amacıyla güzel projeler hayata geçiriliyor.

    Gazi Paşa İlkokulu 2-B sınıfı Sınıf Öğretmeni Hülya Eşidir’in hazırlayıp hayata geçirdiği “Anne Çocuk El Ele, Haydi Kütüphaneye” projesi kapsamında öğrenciler ve anneleri 7 ay boyunca hafta da en az bir gün kütüphaneye giderek kitap okudular. Öğrencilerin okuma alışkanlığının artması, İl Halk Kütüphanesinden daha etkin yararlanılması amacıyla hayata geçirilen projeye İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü de destek oldu. Öğrenciler ve anneleri için hazırlanan teşekkür belgeleri İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

    Törene İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner, Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Kamil Oflaz, Gazi Paşa İlkokulu 2 – B sınıfı sınıf Öğretmeni Hülya Eşidir, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören öncesinde kısa bir konuşma yapan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner, kütüphanede en çok görmek istedikleri kitlenin çocuklar ve veliler olduğunu ifade ederek; “Bu bizim yıllardır özlemini çektiğimiz bir manzaraydı. Çocuklarımızı ve velilerimizi burada görmek bizleri son derece memnun etti. Projeyi hazırlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Kamil Oflaz da okuma alışkanlığının kazanılması açısından büyük önem taşıyan projeyi hazırlayan sınıf öğretmenine ve destek veren velilere teşekkür ederek, çalışmanın yaygınlaşması diğer sınıflara ve okullara da örnek olmasını temenni ettiğini ifade etti. 

    Projenin mimarı Gazi Paşa İlkokulu 2-B sınıfı Sınıf Öğretmeni Hülya Eşidir törende yaptığı konuşmada “Yaptığımız bu çalışma ile okuyan, okuduğunu anlayan, okumayı bir yaşam kültürü haline getiren bireyler yetiştirmeyi amaçladık. Velilerimizi de projeye dahil ederek hem çocuklarımızın hem de velililerimizin kütüphaneden daha etkin yararlanmalarını sağladık. Projemizin başladığı ilk günden bu yana öğrencilerimiz ve velilerimiz bıkmadan, usanmadan, her türlü koşulda çok istikrarlı bir şekilde kütüphaneye gitmeye devam ettiler. Öğrencilerime ve velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

    Konuşmaların ardından öğrenciler ve veliler İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner, Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Kamil Oflaz ve Gazi Paşa İlkokulu 2 – B sınıfı sınıf Öğretmeni Hülya Eşidir’in elinden teşekkür belgelerini aldılar.

    Anahtar Kelimeler: Gazi, Paşa, İlkokulu, 2-B, Sınıfı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129