Haber: Aysun BEYKOZ

Okuma alışkanlığında, dünyada 86. sırada olan ülkemiz, çocuklara kitap hediye edilmesi sıralamasında 180 ülke içerisinde 140. Sırada yer alıyor. 2016 yılı okuma alışkanlığı verileri pek iç açıcı olmasa da ilimizde kitap okuma alışkanlığının kazanılması ve kütüphanelere olan ilginin artırılması amacıyla güzel projeler hayata geçiriliyor.

Gazi Paşa İlkokulu 2-B sınıfı Sınıf Öğretmeni Hülya Eşidir’in hazırlayıp hayata geçirdiği “Anne Çocuk El Ele, Haydi Kütüphaneye” projesi kapsamında öğrenciler ve anneleri 7 ay boyunca hafta da en az bir gün kütüphaneye giderek kitap okudular. Öğrencilerin okuma alışkanlığının artması, İl Halk Kütüphanesinden daha etkin yararlanılması amacıyla hayata geçirilen projeye İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü de destek oldu. Öğrenciler ve anneleri için hazırlanan teşekkür belgeleri İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner, Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Kamil Oflaz, Gazi Paşa İlkokulu 2 – B sınıfı sınıf Öğretmeni Hülya Eşidir, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören öncesinde kısa bir konuşma yapan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner, kütüphanede en çok görmek istedikleri kitlenin çocuklar ve veliler olduğunu ifade ederek; “Bu bizim yıllardır özlemini çektiğimiz bir manzaraydı. Çocuklarımızı ve velilerimizi burada görmek bizleri son derece memnun etti. Projeyi hazırlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Kamil Oflaz da okuma alışkanlığının kazanılması açısından büyük önem taşıyan projeyi hazırlayan sınıf öğretmenine ve destek veren velilere teşekkür ederek, çalışmanın yaygınlaşması diğer sınıflara ve okullara da örnek olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Projenin mimarı Gazi Paşa İlkokulu 2-B sınıfı Sınıf Öğretmeni Hülya Eşidir törende yaptığı konuşmada “Yaptığımız bu çalışma ile okuyan, okuduğunu anlayan, okumayı bir yaşam kültürü haline getiren bireyler yetiştirmeyi amaçladık. Velilerimizi de projeye dahil ederek hem çocuklarımızın hem de velililerimizin kütüphaneden daha etkin yararlanmalarını sağladık. Projemizin başladığı ilk günden bu yana öğrencilerimiz ve velilerimiz bıkmadan, usanmadan, her türlü koşulda çok istikrarlı bir şekilde kütüphaneye gitmeye devam ettiler. Öğrencilerime ve velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve veliler İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner, Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Kamil Oflaz ve Gazi Paşa İlkokulu 2 – B sınıfı sınıf Öğretmeni Hülya Eşidir’in elinden teşekkür belgelerini aldılar.

