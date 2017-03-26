Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi üyeleri ve çalışanları, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile birlikte hayata geçirdikleri resim, el sanatları ve fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı.

Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Hülya Ensari, daire müdürleri, sergide eseri olan birçok sanatsever ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde sergi hakkında bilgiler veren Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Hülya Ensari, sergide emeği geçen herkesi kutladı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da konuşmasında sergide emeği geçenlere teşekkür ederek; “Göreve geldiği günden itibaren özverili şekilde çalışan ve deyim yerindeyse resmen işiyle evli olan Hülya Hanımı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. El sanatları ürünler, resimler ve fotoğraflardan oluşan sergiyi oldukça beğenen protokol üyeleri eserleri ortaya çıkaran sanatseverlere teşekkür etti.

Sergiyi ziyaret etmek isteyen tüm vatandaşlarımız için sergi 29 Mart 2017 Çarşamba gününe kadar Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde açık olacak.