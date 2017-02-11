Haber: Erdal Tanrıverdi

15 Temmuz Darbe girişimi öncesinde Mudurnu Belediyesi'ne ait bina dershane adı altında kiralanmıştı. Kiralanan bina, darbe gününe kadar dershane adı altında varlığını sürdürürken darbe girişiminin ardından mühürlenerek tüm varlığına el konulmuş ve faaliyetleri sona ermişti. Dershaneye ait eşyalar mühürlenme olayının ardından içeride kalmıştı. Bina içerisinde bulunan sıra, sandalye gibi birçok eşya ve malzemeler Mudurnu Mal Müdürlüğü tarafından ihale ile satıldı.