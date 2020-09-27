Müjde demeye dilimiz varmadı!..

HABER:Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanlığı, salgında hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir düzenleme yaptı. Ancak bu düzenleme ile hayat kurtaran doktorlara sadece yüzde 16 ila yüzde 50 oranında ek ödeme verilirken, hastanelerde ölü yıkayan ve son yolculuğuna uğurlayan din görevlilerine yapılacak ek ödeme yüzde 100 olarak belirlendi. Asistan, eğitim görevlisi, uzman, doçent ve profesörlerin zam oranı da yüzde 50'yi geçmedi. Eczacı, teknik hizmetler asistanı ve öğretim görevlilerine yüzde 15-89 ek ödeme verildi. Yüzde 100'lük ek ödemenin sadece din görevlilerine verilmesi sağlık çalışanları arasında tepkiye yol açtı. Hekimler, insanların hayatını kurtarmak için gecesini gündüzüne katan sağlık personeli yerine en büyük ödemenin imamlara yapılmasına, anlam veremediklerini söylediler. Düzenlemeyi eleştiren CHP'li Fikret Şahin, “Bakanlığın sağlık çalışanlarına karşı bakış açısının ne kadar çarpık olduğunu bu genelgeyle bir kez daha gördük” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020, 09:06