Haber: Gönül Olutürk



Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Ramazan Bayramı öncesi Bolu'ya 3,5 milyon TL tutarında yeni bir ödenek kazandırdıklarını belirterek, "Turizm bölgemiz Kartalkaya'ya, çevre köylere ve Sarıalan bölgesindeki yaylalara ulaşımı sağlayan yol sıcak asfaltla yenilenecek" dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Kartalkaya yolunun sıcak asfaltla yenileneceğini açıkladı. Yol yatırım bölgesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Ercoşkun, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kartalkaya yolu, hem yol üzerindeki köylerimize, hem de Sarıalan bölgesindeki yaylalara hizmet veren Bolu'nun en önemli yollarından bir tanesi. Önemli turizm bölgelerimizden Kartalkaya'ya ulaşımı sağlayan yolun yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'un, Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle 3,5 milyon TL ödenek sağladık. Bu yolu inşallah sıcak asfaltla yenileyeceğiz. Bolu'muza, hizmetin en iyisini hak eden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca bu ödenek mesaimize desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli hemşeri kardeşimiz İsmail Demirel'e de teşekkür ediyorum."