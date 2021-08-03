Müjdenin ne olduğu merakla bekleniyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu akşam gerçekleşecek Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı 1. Birleşimi öncesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Boluluları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

404 rakamı neyi ifade ediyor?

Başkan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyedeki toplantı salonunda çalışırken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Bugün gerçekleştireceğimiz Belediye Meclis Toplantımızda hemşerilerimize çok güzel bir müjdemiz var. Şimdiden hayırlı olsun #Tam404” ifadelerini kullandı.

Özcan’ın Bolu’ya vereceği müjde kısa sürede büyük merak uyandırdı.

Başkan Özcan’ın “müjde”sini Bolulularla paylaşacağı Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı 1. Birleşimi, saat 17.30’da başlayacak. Toplantı belediyenin Facebook, Twitter hesaplarından ve Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 16:35