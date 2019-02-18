Müjdeyi Doğanay verdi

Haber: C. Kutay Aykan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Bolu ziyaretini değerlendiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; AK Parti Bolu Belediye Başkanı Adayı Fatih Metin’in, daha Bolu Halkından Belediye Başkanlığı görevini resmen almamasına karşılık, farkını fark ettirmeye başladığını söyledi.

İlk gün söylediği sözün halen arkasında olduğunu bildiren Doğanay, “AK Parti Bolu Belediye Başkanı Adayı Fatih Metin, Bolu için bir şanstır. Bunu ilk söylediğim Beni linç etmeye kalkanlar şimdi neler hissediyorlar çok merak ediyorum. Fatih Metin’in tecrübesi, bilgisi ve AK Parti iktidarlarında 3 dönem Bakan Yardımcılığı yapmış olmasının sağladığı avantaj, daha şimdiden ortada. İlk olarak Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin ilimizi ziyaretinde, Fatih Metin Beyin talebi üzerine hatırlanacağı üzere Karadere Sularının ilimize gelmesi için ihtiyacımız olan 25 milyon lirayı DSİ aracılığı ile aktaracağı sözünü vermişti. Cuma günü ilimize gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez de Bolu’muzda yıllardır kangren olan enerji ile ilgili birçok konuda sorunların çözülmesi noktasında talimatlarını vererek, Bolu’nun önünü açmış oldu. Her iki Bakanımıza da Bolu’muza sağladıkları imkânlar için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptıkları görüşmede aldığı bir müjdeyi de Bolu Halkı ile paylaşmak istediğini ifade eden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Sayın Bakanımızla yaptığım sohbette; elektrikte ‘tarımsal sulama’ tarifesinin adının ‘tarımsal faaliyetler’ olarak değiştirileceğini belirtti. Bildiğiniz üzere; ‘Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. Sayın Bakanımız; eskiden tarımsal sulama grubu sanayicilerinin, ticarethaneye göre daha düşük elektrik tarifesinden yaralandığını hatırlatarak, ‘Bu konuda bir çalışma yürüttük. Tarımsal sulama tarife grubunun adını 'tarımsal faaliyetler' olarak değiştiriyoruz. Tarımsal sulama da onun içinde. Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak vermiş olacağız’ sözleriyle bana yapılan çalışma hakkında bilgi aktardı. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.