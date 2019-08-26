“Mülakat sistemi derhal düzenlenmeli”

Haber: Birol Ertunç

Saadet Partisi(SP) Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Ertaş yaptığı basın açıklama ile ataması yapılmayan, mülakat ve güvenlik soruşturmasından dolayı mağduriyetler yaşayan üniversite mezunlarının sorunlarını dile getirdi. SP İl Gençlik Kolları Başkanı Ertaş açıklamasında, ülkemizde adalete olan güvenin Cumhurbaşkanı Yardımcısının söylediğine göre yüzde 38.1 olduğunu belirterek, “Toplumun ve geleceğin teminatı olan ve her fırsatta siyasilerin ve yöneticilerin süslü cümlelerine mazhar olan gençlerin durumundan da bahsetmek elzemdir: Türkiye’de 15-24 yaş aralığında bulunan kişi sayısı 12 milyon 971 bin 396. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında işsizler topluluğunun yüzde 25’ini gençler oluşturmakta ve bunların 684 bin 889’u ise diplomalı işsiz genç olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sisteminde kayıtlı Lisans mezunu işsiz sayısı 664 bin, Yüksek Lisans mezunu işsiz sayısı 20 bin, doktoralı işsiz sayısı 889 dir. Üniversiteli; mezun olduktan sonra sadece işsizlik değil, aynı zamanda KYK borcu ile de baş başa kalıyor. Üniversiteden borçlanmış olarak mezun oluyor. Faizlerle birlikte bu borç kısa sürede işsiz bir gencin ödeyemeyeceği boyutlara ulaşıyor. Geçtiğimiz günlerde KYK borcunu ödeyemediğinden dolayı haklarında yasal işlem başlatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilen mezun sayısı 280 bin. Peki soruyoruz: Başlatılacak işlem yasal mı, faiz helal mi?” dedi.

“ANKARA’DA DAYISI OLMAYAN ORTADA KALMIŞTIR”

Ertaş açıklamasının devamında ise, “Gençlerin ümidini yeşertmek amacıyla da kurulan üniversiteler artık adeta ‘gençlere işsiz denilmek yerine öğrenci denilerek genç işsiz sayısını düşürmek’ amacına hizmet etmektedir. Herhangi bir branşı okumuş üniversiteli kendi alanında iş bulamıyor. Bugün en yüksek puanlarla yerleşilen Tıp Fakültesi mezunlarının dahi atanırken çeşitli zorluklar yaşadığı ortadayken sorunun kaynağında farklı sebeplerin olduğu aşikârdır. Ön Lisans sınavına başvuru 801 bin 095 iken 2018/2 atamasında yapılan Ön Lisans ataması 350’dir. Lisans KPSS sınavına başvuru 1 milyon 234 bin 487 iken atama ise bin 178’dir. Yani Lisans atama oranı tam binde bir ve Ön Lisans ise tam on binde dörttür. Kamu atamalarında getirilen mülakat sistemi adaletsizliğin en belirgin göstergesi ve liyakatsizliğin merkezi konumuna gelmiştir. Mülakatlarda mesleki yeterlilikleri yerine adayların siyasi eğilimleri, dünya görüşleri, iktidar partisine karşı tutumları belirleyici olmaktadır. Mülakat sistemiyle özetle; Ankara’da dayısı olmayan ortada kalmıştır. Ve bir başka problem olarak da yazılı sınav ve mülakatta başarılı olduğu halde ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması’ adı altında uygulama ile sicilinde herhangi bir problem olmadığı halde ataması gerçekleşmeyen veya aylarca bekletilen gençler için bu çıkmazlar çekilmez bir hal almaya başlamıştır” diye konuştu.

“MÜLAKAT SİSTEMİ DERHAL DÜZENLENMELİ”

SP İl Gençlik Kolları Başkanı Ertaş son olarak yaşanılan sorunlara çözüm önerisi olarak şunları söyledi: “Ülkemizin en önemli kaynağı olan gençler istatistiki verilerin öznesi olmaktan çıkarılıp; gençlerin nitelikleri ve ihtiyaçları tespit edilmelidir. Üniversiteler, gençlerin yeteneklerini değerlendirmeli, ilgisini dikkate almalı ve gelecek kaygısı olmadan donanımlı şekilde hayata atılmalarını sağlamalıdır. Kamu atamalarında ülke ihtiyacını karşılayacak şekilde kontenjan artırımına gidilmelidir ve öncelikle sağlıkta sonrasında tüm alanlarda taşeron hizmet ve personel alımlarının yerine çalışma verimi kontrol edilmek üzere kamuda ihtiyaç duyulan personelin kadro ile çalıştırılması sağlamalıdır. Mülakat sistemi derhal düzenlenmeli; itaat değil liyakat, sadakat değil ehliyet ölçülmeli ve sorgulanabilir, adil ve şeffaf bir mülakat sistemi uygulanmalıdır. Mülakat sonuçlarının ve Güvenlik Soruşturmasının açıklanma süreleri için limitler belirlenmelidir ve Güvenlik Soruşturması, mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılmalı-sonuçlandırılmalıdır. Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak bizler, geleceği şekillendirmek için sorumluluk almaya hazırız. Sorunların çözülmesi, mağduriyetlerin giderilmesi için yetkilileri göreve ve bütün mağdurları, sorunlarını konuşarak çözümler üretmek üzere iş birliğine davet ediyoruz.”