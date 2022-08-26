Mülakat sonuçları Adliye’nin internet sitesinde

Haber: Okay Özcan

2022 Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi mülakat sonuçları Bolu Adliyesi dahil 50 adliyede yayınladı. 24 Mayıs 2022 tarihinde Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu’nca yapılan sözlü sınavlara ait sorgulama ekranı Bolu Adliyesi internet sitesinde, sorgulama modülünde açıklandı. Başvuru sahiplerinin TC kimlik numarası ile sorgulama yapmaları gerekiyor.

Adliye’nin yayınladığı duyuruya göre, atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler ise en geç 9 Eylül tarihinde Komisyon Başkanlığı’na teslim edilecek.