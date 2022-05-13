Mülakat tarihi belli oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede Adliyesine 1 Sözleşmeli Zabıt Katibi, Göynük Adliyesine 2 Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mudurnu Adliyesine 2 Sözleşmeli Zabıt Katibi, Bolu Adliyesine 2 Sözleşmeli Mübaşir, 1 Sözleşmeli Aşçı ve 2 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanları için yapılacak sözlü mülakata E-Devlet platformu üzerinden başvuruda bulunan adaylar ile uygulama sınavı sonucunda başarılı olarak sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylara ilişkin açıklama yapıldı.

Sözlü mülakat 23.05.2022 tarihinde saat 09:00'da Bolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte Bolu Adliyesi Komiyon Kaleminde hazır bulunmaları gerekmekte.

İlan edilen günde sözlü mülakat sınavına gelemeyeceğine ilişkin haklı mazereti bulunanların (COVİD-19 veya temaslı takibi) mazeretini belgelendirmek koşuluyla Komisyonumuzla iletişime geçerek, mazerete ilişkin rapor ve dilekçenin 23.05.2022 tarihine kadar 0 374 217 00 96 nolu faks aracılığı ile Komisyon Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Aşçı, Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için sözlü mülakata katılmaya hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) ve nüfus cüzdan suretini sözlü mülakat aşamasında Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeleri bildirildi.