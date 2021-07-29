Mülakata girmeden elediler

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü aşçı alımlarına 38 yaşındaki Afer Işık 14 Haziran tarihinde başvurdu. Başvuru sonuçları noter huzurunda 1 Temmuz tarihinde açıklandı. 12 asil aday 12 tane de yedek adayın bulunduğu aşçılar arasından 20 yıllık tecrübesinin olduğunu söyleyen Afer Işık asil olarak aday gösterildi. 6 Temmuz tarihinde evraklarını tamamlayıp gerekli mercilere teslim eden Afer Işık mülakata gireceği günü beklemeye başladı. 19 Temmuz arife gününde mülakata gidecek isimlerin arasında kendisinin hiçbir gerekçe gösterilmeden deneyimsiz olarak seçilmediğini gören Afer Işık, şok oldu. Bunun haksızlık olduğu dile getiren Afer ışık gazetemize dert yandı.

“MÜLAKATA GİREMEDEN ELENDİK”

20 yıldır bu sektörün içinde olduğunu söyleyen ve gerekli tecrübeye sahip olduğunu belirten Afer Işık, “Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne iş başvurusunda bulundum Aşçı alımıyla ilgili. Bir Kuraya tabi tutuldu. Kurada 1 Temmuz saat 10.00’da asil olarak görev aldım. Sonra mülakata tabi tutulduk. Daha doğrusu mülakata giremeden elendik. Niye elendik anlamış değilim. Kalfalık belgeleri istiyorlardı. Burada usta öğreticilik belgemiz, burada aşçılık yine kalfalık belgesi ustalık belgesi hepsi mevcut. Hepsi devletin verdiği resmi evrak. Bunları bir günde almadık. Deneyimsiz diye mülakata dahi giremeden elendik. Yani ben bunu hala anlamış değilim. Görüyorsunuz burada asilim. Afer Işık ismim. Yedeklerden alım yapılıyor. Yedeklerden alım yapılan kişiler de şöyle bir araştırma yaptım. Bu şahsın ismini de vermek istemiyorum. Benden de 4 yaş küçüktür kendisi. 4 yaş küçük olduğu halde benden nasıl deneyimli oluyor onu da anlamış değilim. Burada bakın mülakata dahi giremeden deneyimsiz diye elendim. Mülakata dahi sokmadılar fırsat vermediler” ifadelerine yer verdi.

“BÖYLE ADAM KAYIRMACA YOK”

Afer Işık, “Biz ustalık belgesi verdik, usta öğreticilik belgesi verdik. Bunları verdiğimiz halde mülakata dahi giremiyoruz. 3 yıllık SSK dokümanı geldi. Yaklaşık 20 yıldan beri bu işin içindeyim. Yaklaşık 15 yıllık SSK dokümanı verdim dört bin küsür SSK dokümanım. Deneyimsizmişim. Şunu herkesin bilmesi lazım. Ustalık kalfalık belgesi almak istiyorsanız aynı iş üzerinden SSK dokümanı alması gerekiyor SSK dokümanı olmadan 3 bin sigorta primin olması gerekiyor 3 bin sigorta primin yoksa bu belgeleri alamazsın ama bu belgeler bizim elimizde olduğu halde kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi olduğu halde biz mülakata dahi girmeden eleniyoruz. Deneyimsizmişiz. O zaman mili eğitim bakanlığının verdiği belgeler sahte. Bu belgeler o zaman sahte anlamına geliyor. En azından birileri talimat alacaksa güzelce bir şey söyleyin ki vatandaş inansın. Mülakata girmeden eleniyorum. En azından eleneceksek millet inansın. Mülakata sokun da çorbayı bu kişi yapamadı veya biz bunun kaşına gözüne ayar olduk. Hani böyle eleyin insanları. Mülakata sokmadan fırsat vermeden deneyimsiz diye milleti eliyorsunuz. Bu kadar vebal olmaz. Bu kadar haksızlık olmaz. Bu kadar adaletsizlik olmaz. Birilerinin sırtıyla birileri bir yerlere gelmesin. Herkes kendi hakkıyla gelsin. Anlının teriyle, şansıyla, kaderiyle gelsin. Talimatla kimse bir yere gelmesin. Bunu da herkes bilsin yani. Böyle adam kayırmaca yok telefon edeyim şöyle yapayım böyle yapayım” diyerek tepki gösterdi.

“BU KADAR ADALETSİZLİK, BU KADAR ADAM KAYIRMA GÖRMEDİM”

Herkes hakkıyla bir yerlere gelsin diyerek devam eden Arif Işık, “ Bu belgelerimi de dilekçemi de verdim. İlgili kişilerle de görüştük. Herkes kimsenin haberi yok ben bilmiyorum. Bilmiyorsunuz da kim biliyor bunu. Demek istediğim herkesin vatandaşın artık bazı şeyleri görmesi bilmesi gerekiyor. Herkes hakkını savunsun. Kimse bir yerlere birinin adamıyla bir yerlere gelmesin. Ben asilim. Asil olduğum halde gidiyor yedeklerden alıyor. Ben deneyimsizmişim. Ben yaklaşık 20 yıldan beridir bu işi yaparım ama ben nasıl deneyimsiz olabiliyorum şaşıyorum. 4 binlik SSK primim var onu da gösterebilirim. Hepsi resmi evraktır. Mülakata dahi girmeden eleniyoruz. Ben bu işi anlayamadım, çözemedim bu kadar adaletsizlik, bu kadar adam kayırma, bu kadar yandaşçılık mı diyelim, ne diyelim ben diyecek bir şey bulamıyorum. Bu kadar olur diyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 15:06