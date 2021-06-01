Mülkiyeti Gerede Belediyesi'ne ait 3.881 m2 arsa ihale ile kiraya verilecektir

T.C. GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

Mülkiyeti Gerede Belediyesi'ne ait 3.881 m2 arsa ihale ile kiraya verilecektir


Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Madde  1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

Adı: Gerede Belediye Başkanlığı

Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu

Telefon Numarası: 0374 3116700

Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu, niteliği, yeri, miktarı tarih ve saati muhammen bedeli geçici teminatı, ihale dosya teslim tarih ve saati, kira süresi:

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Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 16:24
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