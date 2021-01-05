Mülteci Aile İhbarı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bugün sabah saatlerinde polis ekipleri gelen ihbarı değerlendirerek Bahçelievler Mahallesi Lale Sokak’ta Alagözoğlu Apartmanında yaşayan ailenin evine gitti. Bir haftadır kiracılarına ulaşamayan ev sahibinin ihbarıyla harekete geçen ekipler olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine çağrılan çilingirin yardımıyla, Iraklı olduğu tespit edilen ailenin evine savcılık izniyle girildi

Aileye ulaşılamadı

İtfaiye ve Ambulans’ın da hazır bulunduğu olay yerinde, eve giren polis ekipleri kimseyi bulamadı. Polis ekipleri olay sonrası tutanak tanzim ederek ev sahibine imzalatılması sonucu olay yerinden ayrıldı.