Mülteciler "Gitmiyoruz"

Haber: Ceylan Beykoz

Son günlerde Afgan sığınmacıların Türkiye giriş yapması gündemde sıcaklığını korurken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklaması büyük tartışma yaratmıştı. Mülteciler konusunda bir kesim Özcan'a destek verirken bir kesim ise Özcan'ı ırkçılık yapmakla suçladı. "GİTMİYORUZ" KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Bu gelişmelerden sonra sosyal medya platformu Twitter'da mülteciler tarafından "Gitmiyoruz" kampanyası başlatıldı. Türkiye gündeminde uzun süre ilk sırada yer alan kampanyaya karşı bir etiket daha açıldı.

19 BİN TWEET ATILDI

"Gitmiyoruz" etiketi için 3 bine yakın tweet atılırken karşıt kampanya olan "Gitme vaktiniz geldi" etiketine 19 bin tweet gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 10:15