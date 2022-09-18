Mültecilere değil, mülteci yaratan politikalara karşıyız

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut , CHP’li belediyelere iktidarın baskısının sürdüğünü belirterek, “İller Bankası’ndan belediyelerimize verilen krediler kesiliyor. Türkiye Belediyeler Birliği’nin bütçesinin yüzde 50’den fazlası CHP’li belediyelerden kesilen paylarla sağlanmasına rağmen bütçenin tamamına yakını Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılıyor” dedi. CHP’li Bulut, her türlü zorluğa, adaletsizle rağmen belediyelerin başarılı çalışmalarının Millet İttifakı’nın iktidarının habercisi olduğunu da kaydetti.

Adaletsizlikleri yakından görüyoruz;

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Genel Merkez’in görevlendirmesiyle CHP Yerel Yönetimler Heyeti’ni temsilen Bolu Belediyesi yeni İtfaiye Müdürlüğü binasının açılış törenine katıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ’in de katıldığı açılışta konuşan Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Başkanlığında kurulan Yerel Yönetimler Heyeti olarak bütün CHP’li belediyeleri gezdiklerini, belediyelerin örnek çalışmalarını, belediyelere iktidarın yaptığı haksızlıkları adaletsizlikleri, yakından görme imkânı bulduklarını söyledi.Belediyelerimi harikalar yaratıyor;

Belediyelerimi harikalar yaratıyor;

Engellemelere rağmen CHP’li belediyelerin harikalar yarattığını belirten Bulut, şöyle devam etti; “Belediyelerimiz önce mali disiplini sağlıyor. Örneğin Adana 3 kat borçluyken, 3 senede borçlar gelirle dengelendi. Hizmet yapmak herkese nasip olur da halkın, yetimin parasını korumak herkese nasip olmaz. Bu anlamda belediyelerimiz gurur kaynağı oldu. 31 Mart seçimlerinden önce kendisi de sandıktan çıkan Cumhurbaşkanı , vatandaş Millet İttifakı’nda oy vermesin diye “gelirlerse topal ördek olurlar” dedi. Ancak halk Erdoğan’a sandıkta cevabını iki kez verdi.

Baskılara direnmeye devam ediyoruz;

Sandıkta yenilmelerine rağmen belediyelerimize baskılarını sürdürdüler. İller Bankası’ndan belediyelerimize verilen krediler kesildi. Türkiye Belediyeler Birliği’nin bütçesinin yüzde 50’den fazlası bizim belediyelerimizden kesilen paylarla sağlanmasına rağmen bütçenin tamamına yakını Cumhur ittifakı Belediyelerine aktarılıyor.

İçişleri bakanı,belediyelerimize hergün baskınlar düzenleniyor ağıza alınmayacak iftiralarda bulunuyor. Bu saldırıların hepsinden alnımız ak çıkıyoruz Bu çalışma iktidarın müjdecisi; Belediyelerimiz, normal hizmetlerin dışında yoksula, ihtiyaç sahibine yardımlar yapıyor. Pandemi döneminde yapılan yardımlar bunun ispatıdır. Bu yapılan çalışmalar da Millet İttifakı’nın iktidarının habercisidir. Bolu, Adana, İstanbul, Ankara’da ne yapıyorsak, aynısını ittifakla birlikte ülkemizde de yapacağız.”

Mülteci politikalarına karşıyız;

Mülteci sorununa da değinen Bulut, “Mülteciler hepimiz için endişe verici. Ekonomiyi bir yana bırakırsak toplumun yapısını da bozuyorlar. Kadınlı-erkekli gidilen yerler nargile kafelere döndü. Kadınlar o mekanlara giremez hale geldi. CHP olarak mültecilere karşı değiliz, mülteci yaratan politikalara karşıyız. Millet İttifakı’nın mülteci politikası hiç değişmedi. Güle oynaya mültecileri kendi ülkelerine göndereceğiz. Biz kendi ülkemizde kendi insanlarımıza yetmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.