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08 Ekim 2018 Pazartesi
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    • Müracaatlar 15 Ekim’de başlıyor

    Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Taner Gülşen, Bolu Adliyesi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Bolu merkez ve mülhakat mahkemelerinde görevlendirilmek üzere tercüman bilirkişi alınacağı duyurdu.

    08 Ekim 2018 Pazartesi 14:24
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    Müracaatlar 15 Ekim’de başlıyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Ceza Muhakemesi Kanuna Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince;Bolu merkez ve mülhakat adliyelerinde bilirkişilik yapmak amacıyla 2019 yılı Tercüman Bilirkişi Listesioluşturulacaktır.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    Listeye kayıt olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması, En az ilkokul mezunu olması,Başvuru tarihinde onsekiz yaşınıtamamlamış olması, Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmasuçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,Başka bir Komisyonunun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

    BAŞVURU USULÜ

    Başvuru Yeri: Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahalliCumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgilikomisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyonaulaştırılır.

    BAŞVURU TARİHİ

    Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2018 Pazartesigünü başlayıp, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçelerdeğerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile banka hesap bilgilerinin (İBAN no)bildirilmesi gerekir.

    BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

    TC Kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veyaKomisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetine yerine getirecek derecede dil bildiğininyazılı olarak beyanı,İki adet vesikalık fotoğraf, Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, Adli Sicil Kaydı

    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları,açık adresleri yazılmak suretiyle Komisyonumuzca kaydedilir.Başvurular; 30 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilerek, Ceza Muhakemesi Kanununa Göre TercümanListelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin aynıyönetmeliğin 6’ncı maddesindeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilecektir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğolunur.

    Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşlarınadları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile Adliye divanhanesinde ilan edilecektir.Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosunaasılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazıkesin olarak karara bağlar.

    YEMİN

     Listeye kabul edilenlere; 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca BoluAdli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Makamında yemin ettirilecektir.

    LİSTELERİN İLANI

    Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2018 tarihine kadar, Adliye Divanhanesine asılacak ve BoluAdliyesi internet sitesi www.bolu.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri GenelMüdürlüğü veBilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarakgönderilecektir.Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından duyurulur.

    Anahtar Kelimeler: Adli, Yargı, İlk, Derece, Mahkemesi

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