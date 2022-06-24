Murat Abak, “ateşten gömleği giydik”



Bolu Lokantacılar Aşçılar Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, Türkiye’deki 104 esnaf odasından 769 delegenin katıldığı Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Kurulu’nda yeniden yönetim kurulu listesine girdi.

Esnafın yükünü hafifletmek için aralıksız çalışmaya devam ettiğini belirten Abak, “yerelde sesimizi duyurabildiğimiz kadar Ankara’da da duyurmak gerekiyor. Ateşten gömleği giydik. Yani bu sorunları üzerimize aldık. Vebalimiz çoğaldı. Çünkü esnafımızın çektiği sıkıntılar bizim vebalimiz. Boynumuzun borcu. Bakanlarımıza vekillerimize kurum ve kuruluşlara esnafın derdini anlatacağız” dedi.

ŞEKERİN ÇUVALI 550 TL

“Türkiye Lokantacılar Federasyonu olarak yaptığımız en son çalışma şekerle ilgiliydi. Toptancılarımızda şekerin çuvalı 1160 TL’ye dayandı. Biz, Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü ile görüşerek, esnafımız için şekerin çuvalını KDV dahil 550 TL’ye sağlıyoruz. Önümüzde lokantalarla ilgili daha birçok sorunumuz var. En kısa zamanda çözeceğimize inanıyoruz.”

KDV YÜKÜ ESNAFIN BELİNİ BÜKÜYOR

“Esnafın en büyük sorunlarından biri de KDV sorunu. Temel gıdada KDV'ler yüzde sekizdi. Bizim de yüzde sekizdi. Birbirini dengeliyordu. KDV yüzde sekizde kaldı. Arada yedi fark var. Bu yedi fark esnafın cebinden çıkıyor. Esnaf umutsuzluğa düştü. Bu konu hakkında bizim de Ankara’da çalışmalarımız devam edecek. Yerelde sesimizi duyuramadığımız konular hakkında bize verilen yetkiyle birlikte esnafımızın sesini duyurmaya çalışacağız”