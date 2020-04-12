Murat Dikmen daire başkanı olarak atandı

Haber: Ceylan Beykoz

Murat Dikmen başarısını sosyal medya hesabından paylaşarak; “Orman Genel Müdürlüğümüzde Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Sayın Genel Müdürümüzün takdiri ve Sayın Bakanımızın olurlarıyla 10.04.2020 tarihi itibariyle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına DAİRE BAŞKANI olarak atanmış bulunmaktayım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah utandırmasın" dedi.

Murat Dikmen kimdir?

Bolu- Kıbrıscık İlçesi Bölücekkaya Köyü'nde doğdu. İlkokulu Bölücekkaya Köyü'nde okudu. Ortaokul ve Liseyi Kıbrıscık ilçesinde bitirdi. Üniversitenin İşletme Fakültesi bölümünü bitirdi. Mesleğe: Beypazarı Belediyesi'nde 1991 yılında başladı. 1993 yılında ise Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'ne kurum değişikliği yaptı. 2008 yılına kadar Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünde büro memuru ve sayman görevinde bulundu. 2008-2015 yılları arasında Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde Sayman olarak görev yaptı. 2015-2019 yılları arası Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde Personel ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1 yıldır Orman Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkan Yardımcısı görevini yürütmekte iken 10.04.2020 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak göreve başladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020, 13:24