Murat Güler mazbatasını aldı

Haber: BMA

29 Şubat Cumartesi günü yapılan İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı Kongresinde delegelerin teveccühü ile tekrar Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Murat Güler ve yönetimi mazbatalarını aldılar. Mazbatayı alan Murat Güler yaptığı açıklamada, ‘’ Partimizin kuruluşunda görev aldım. Sonra Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in onayıyla Merkez İlçe Başkanlığına atandım. İki yıla yakındır yönetimimizle birlikte partimizin başarısı için çalıştık. 29 Şubat günü yaptığımız Merkez ilçe kongremiz büyük bir demokrasi şöleni havasında geçmiştir. Kongrede şahsıma ve yönetim kurulumuza gösterilen büyük teveccüh bizleri gururlandırmıştır. Kongre sonundaki birlik ve beraberlik bizleri mutlu etmiştir. Delegelerimizin bizlere gösterdiği güvenin bilincinde, İYİ Partimizi iktidara getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun’’ dedi.