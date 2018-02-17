Haber: Esra Öztürk

Türkiye genelinde 1300 hastaneye günlük ortalama 7-10 bin ünite kan gönderilmekte olup bu sayı ameliyatların yoğun olduğu Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 11 bin üniteye kadar çıkmaktadır. Kış mevsimlerinde vatandaşlarımızın kan bağışı yapmaya çekinmeleri ve bunun gibi sebeplerden dolayı 40 bin ünite dolaylarında seyreden kan stoğu 20 bin ünitenin altına düşmüştür. Türk KIZILAY’ı Genel Başkanı Dr. Kerem KINIK’ın açıklamalarıyla da kan bağışı seferberliği ilan edilmiştir. Türk Kızılayı, Bölge Kan Merkezleri, Kan Bağış Merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamayı hedeflemektedir. Türk Kızılayı, Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için “Ulusal Kan Temini Projesi”ni yürütmektedir. Ülke genelinde 17 Bölge Kan Merkezi, 64 Kan Bağış Merkezi ve 150’den fazla mobil kan bağış aracı ile hizmet vermektedir. Bu merkez ve birimlerde binlerce uzman personel istihdam edilmektedir. Hasta güvenliği açısından kendisine bağışlanan her kanı modern laboratuvarlarda testlere tabii tutan Türk Kızılayı, kanı ihtiyacı olan kişilere verilmek üzere hastanelere ulaştırmaktadır. Bu kapsamda Düzce ve Bolu Bölge Müdürlüğünden, Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kampüsüne mobil araç gelmiştir. Kurum çalışanları seferberliğe kurumsal gönüllü olarak katılarak sağlık durumu yerinde olan personel kan bağışında bulunmuştur.

“KAN STOĞUMUZ EN KISA ZAMANDA ARZU EDİLEN SEVİYELERE ULAŞACAKTIR”

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet MURAT; “Gelişmiş ülkelerde bağışçı oranı %5’lerde seyrederken ülkemizde %3.6 civarındadır. Bir ünite kanın yaklaşık üç kişiye umut olduğundan yola çıkarak Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları olarak; insani görevimizi yapmak adına her bir çalışanımız tabiki de sağlık durumu elveren çalışanlarımız olmak üzere gönüllü bağışçı olmuştur. Her birine destekleri için şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim. Dilerim ki duyarlı vatandaşlarımızın bağışlarıyla kan stoğumuz en kısa zamanda arzu edilen seviyelere ulaşacaktır” dedi. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü sağlık durumu elverişli olan yaklaşık 30 personeli ile bu kampanyada yer almıştır.