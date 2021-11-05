Murat Kaya’dan Mustafa Allar´a ziyaret         

Haber: C. Kutay Aykan

Yapılan ziyaret kapsamında; Tarihi Arasta, Tarihi Kiliseli Tüccar Han, Ramazan Dede Bilgievi, Esentepe Sosyal Tesisi ve Gerede Belediyesi tarafından devam eden çalışmalar yerinde incelenerek, çalışmalar ile ilgili bilgiler verildi. Çalışmaları inceleyen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Geyve AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, Belediye Başkanı Mustafa Allar’a şehrin siluetini değiştiren çalışmalar yaptığı ve misafirperverliği için kendisine teşekkür ettiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya ve Geyve AK Parti İlçe Başkanımız Abdullah Özdemir ziyaretimize geldiler. Değerli Başkanlarımız ile birlikte; Tarihi Arasta, Tarihi Kiliseli Tüccar Han, Ramazan Dede Bilgievi, Esentepe Sosyal Tesisi ve devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Değerli Başkanlarımıza ziyaretlerinden ve çalışmalarımıza yaptıkları övgülerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.