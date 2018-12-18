Alkollü olduğu ve evinin önünde toplanan kalabalığın olası bir saldırısına karşılık polis tarafından gözaltına alınan Özdemir, geceyi karakolda geçirdi. Özdemir’in ifadesinde “Haksız yere diskalifiye edildim ve görüntüleri alkolün etkisiyle çektim” sözlerini kullandı.

Türkiye’nin ‘MasterChef’ programındaki agresif tavırlarıyla tanıdığı Murat Özdemir’in sosyal medyada dün gece paylaştığı bir görüntü, hayvans everleri ayağa kaldırdı. Boğazından tuttuğu papağana işkence yaparak “Acun baba de lan” diyerek küfürler saydıran Murat Özdemir’in paylaştığı görüntüye tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. İşkencenin görüntüleri üzerine İstanbul Polisi harekete geçti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat Özdemir’i gözaltına alarak emniyete götürdü.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla yürütülen çalışmada, Özdemir’in işkence yaptığı papağan da kurtarıldı. Polis ekiplerinin veterinere götürdüğü papağanın bacağında kırık olduğu belirlendi. İşkenceden kurtarılan papağanın tedavisinin ardından Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Alkollü olduğu öğrenilen Özdemir’in Etiler Asayiş Büro Amirliği’nde ilk ifadesi alındı. Savcılığın, işlemlerin ardından sabah adliyeye gitmesi için serbest bırakılması talimatı verilen Murat Özdemir geceyi karakolda geçirdi. Özdemir’in evinin önünde toplanan kalabalık sebebiyle gece tedbir amaçlı karakolda tutulduğu öğrenildi.

Savcılığın yeni bir talimatla polis gözetiminde adliyeye getirilmesini talep ettiği şüphelinin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülmesi bekleniliyor. Özdemir’in daha önce ‘uyuşturucu’, ‘mala zarar verme’, ‘aile içi şiddet’ gibi suçlardan 5 ayrı kaydı ortaya çıktı. Bu suçlar sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen Murat Özdemir’in emniyette verdiği ilk ifadesinde; “Katıldığın yemek yarışmasından haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra toparlanamadım. Dün akşam alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi.