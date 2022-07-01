Murat Tarhan’dan açıklama

28 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ soruşturması kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü olarak görev yapan akademisyen Murat Tarhan gözaltına alınmıştı.

Akademisyen Murat Tarhan’ın olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye genelinde birçok ilde yapılmış olan gözaltılarda tarafıma bilgi soruları sorulmuş olup, serbest bırakıldım. Hakkımda herhangi bir tutuksuz yargılama ve mahkeme süreci söz konusu değildir.”

“Meşrebim ve bulunduğum ortamlar gereği FETÖ ile herhangi bir iltisakım olmamıştır/olamazda. Süreç içerisinde bilgi amaçlı ifade vermiş olup hali hazırda işime ve görevlerime devam etmekteyim.”

“Değerli basın mensuplarının yanlış bilgilendirilmesi sonucunda yapılan haberler şahsımı rencide etme ve karalama sürecine dönmüştür. Bu suçlama, ithaf, iftira ve karalamaların hiç birisini kabul etmiyorum.“

“Hakkımdaki mesnetsiz iddialar kamuoyunda asla kabul etmeyeceğim yanlış bir imajın oluşmasına sebep olmuştur. Şahsımı FETÖ ile ilişkilendirme çabası içerisinde olanları öncelikle Hak Teâlâ’ya havale ediyorum. Bunun yanı sıra hukuki haklarımı da sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna arz ederim.”

“Vatan, millet, bayrak sevgimizden, milli ve manevi hassasiyetimizden taviz vermeden görevlerimizi yerine getirme ve yaşama arzusundan taviz vermedim/vermeyeceğim. Abdestimizden şüphemiz yok elhamdülillah. Vatanıma, milletime, bulunduğum kuruma ve çok sevdiğim öğrencilerime hizmeti bir nimet bilerek özverili bir şekilde yılmadan,yorulmadan işimize devam edeceğiz biiznillah. Rabbim bu hainlere fırsat vermesin. Tuzaklarını başlarına çevirsin. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu kıyamete kadar yüce kılsın inşeallah.”