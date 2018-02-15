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15 Şubat 2018 Perşembe
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    • Murat yatırımları yerinde inceledi

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlarını yerinde inceledi.

    15 Şubat 2018 Perşembe 09:20
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    Murat yatırımları yerinde inceledi
     

    Haber: Ceylan Beykoz

    Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında 2017 yılı uygulamalarına yönelik Bolu İlinde 11.etapta 7 yatırımcı ile sözleşme yapılarak projeler uygulanmaya başladı. 11. etapta toplam proje tutarı 9.901.218,26 TL olan projeler için hibeye esas tutar 9.639.282,96 TL’dir. Yatırım tutarının %50 si oranında 4.819.641,30 TL hibe desteği ödenecektir. Gerede İlçesinde 5 adet Deri İşleme Tesisi, Merkezde 1 adet Besi Sığırı Üretim İşletmesi ve Mengen İlçesinde 1 adet Süt Üretim İşletmesi olmak üzere hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış toplam 7 adet yatırımcı ile sözleşmesi imzalanmıştır. Bu etap proje uygulamaları aşamasındadır. Gerede ilçemizde 11.etap hibe desteği kapsamında devam eden Deri İşleme Tesisi projeleri İl Müdürümüz İzzet Murat, Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şube müdürü Hasan ŞEN, Gerede Tarım İlçe Müdürü Mutlu Yıldız ve teknik personelle birlikte yerinde kontrol edildi.

    “İLİMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİM”

    İl Müdürü İzzet Murat; “Yatırımlar Bolu’nun gelişimi ve yarınları açısından önem arz etmekte olup, bu tür yatırımların sayısının artırılması gerekmektedir. Bolu Gerede’de dericiliğin çok iyi bir ivme kazandığını görüyoruz. Hibe desteğinden yararlanan 5 yatırımcımız için; Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine taşınacak olan yeni yerlerine desteğimiz sağlanmış olup bu desteğin diğer başvuracak olan yatırımcılara örnek olmasını temenni eder, proje sahiplerine ve İlimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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