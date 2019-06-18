“Mursi’nin Katili Sisi Cuntasıdır!”

Haber: Birol Ertunç

Uzun yıllardır hapishanede olan ve yargılaması devam eden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçtiğimiz gün mahkeme salonunda vefat etti. Vefatının ardından Mursi için ülkemizden birçok siyasi, STK ve iş insanı da taziye mesajı yayınladı. İlimiz Bolu’da da Muhammed Mursi için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından İHH Bolu Şubesi, STK ve vatandaşların katılımıyla bir basın açıklaması yaparak siyonistleri sert bir dille kınarken, uluslar arası kamuoyuna da harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

“MISIR CUNTASI ONU YAVAŞ BİR SÜREÇTE ÖLDÜRMEYİ TERCİH ETMİŞTİR”

Açıklamayı yapan İHH Bolu Başkanı Fethi Sarımsakcı şunları söyledi: Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından dün şehit olmuştur. Aslında Mursi, 17 Haziran’daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edilmiştir. Mursi’nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha bir kaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi’yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir.”

“CUNTA YÖNETİMİ SUÇ DELİLİ OLABİLECEK FİZİKİ DELİLLERİ YOK ETMİŞTİR”

Mursi’nin şehadetinin sadece ailesini ve dava arkadaşlarını değil, tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu belirten Sarımsakcı açıklamada ayrıca, “Mursi’nin 6 yıllık tavizsiz mücadelesi ve şehadeti bir kez daha göstermiştir ki, Mısır’da direniş ve mücadele devam etmektedir. Son bir asırdır zalimlere ve emperyalistlere karşı savaşan Mısır halkı, tüm sinmiş görüntüsüne rağmen şehitler vermeye ve hala ayakta olduğunu haykırmaya devam etmektedir. Cunta yönetimi, olayın ilk anlarından itibaren Mursi’nin naaşını gizli bir yerde tutup, üzerinde kendilerine karşı suç delili olabilecek fiziki delilleri yok etmiştir. Şu an en büyük beklentilerden biri Mursi’nin sistematik olarak ölümünü seyreden Birleşmiş Milletler’in en azından uluslararası bir soruşturma için harekete geçmesidir” dedi.

“EN ÖNEMLİ FİNANSÖRLERİ SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’DİR”

Mısır cuntasının hapishanelerinde 60 binden fazla mazlum insan daha bulunduğunu ifade eden İHH Bolu Başkanı Sarımsakcı açıklamasının devamında, “Batılıların desteğindeki cunta idaresinden son 6 yılda 2 bin 500’den fazla idam kararı çıkmış, bunlardan 165 tanesi infaz edilmiştir. Hali hazırda 10 binden fazla muhaliften haber alınamamakta ve büyük ihtimalle yasa dışı infaza kurban gittikleri düşünülmektedir. Siyonizmin bekçiliğini yapan Mısır cuntası, Batıdan ve özellikle Trump yönetiminden aldığı destekle ülke içinde her türlü hukuksuzluğu ve cinayeti işlerken, Mursi’nin şehadeti bu hukuksuz rejimin ve dış destekçilerinin bölgesel projelerinde yeni bir aşamaya geçtiklerinin işaretidir. Mısır’dan gelen ekonomik ve siyasi göstergeler bu yozlaşmış rejimin ömrünün fazla uzun sürmeyeceğini göstermektedir. Darbecilerin dışarıda en büyük destekçileri ABD ve Avrupa Birliği olsa da, bölgedeki en önemli finansörleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir” diye konuştu.

“DÜNYANIN SAĞDUYULU KAMUOYU HAREKETE GEÇMELİDİR”

Mursi’nin şehadetinin Siyonistlerin Filistin ve bölge planlarından bağımsız olmadığını söyleyen Sarımsakcı son olarak ise şunları söyledi: “Eş zamanlı olarak bir yanda Kudüs ve Filistin’de saldırganlık artarken, aynı anda Mısır’da operasyonlara hız verilmesi, ABD’nin yeni Ortadoğu planıyla ilgili görünmektedir. Şu an Mısır cuntasının zindanlarındaki onbinlerce mazlum için durum daha da kritik bir hal almıştır. İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın sağduyulu kamuoyu harekete geçmelidir. Mısır’daki siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır. Sisi cuntasının uluslar arası mahkemelerde yargılanması için çalışma başlatılmalıdır. Mursi’nin şehadeti, uluslararası bir heyet tarafından incelenmeli ve tüm sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. Bir cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu, en azından ölümü ardından adaleti sağlamaya çalışmalı. Yaşasın Mısır direnişi!”