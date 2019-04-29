Haber: C. Kutay AYKAN

Aslen Rizeli olan Mazhar Murtezaoğlu, orman mühendisiyken 1960’ta Bolu’ya gelmiş. Bolu Dağı’nda o zamanki adıyla Bolu Dağı Kantini’ni kurmuş. Yol kenarı tesislerine lezzetli yemekleri ve tertemiz servisiyle bambaşka bir boyut getirmiş. Daha sonra Varan Tesisleri olarak adını duyuran restoranın domates çorbası, tostu ve dağ çileği reçeli o günlerde oraya uğramış herkesin hafızasında yer edinmiş. Daha sonra yine Bolu Dağı’nda Ankara-İstanbul arasında Koru Otel’i yapmıştır.

Mazhar Murtezaoğlu, daha sonraki senelerde İsviçre’ye giden Mazhar Murtezaoğlu Türkiye’deki dağlarda da kış turizminin yaşatılabileceğini düşünmüş. Bolu’ya döndüğünde Kartalkaya’yı gözüne kestirmiş. Buraya kayak merkezi kuracağını söyleyen Mazhar Murtezaoğlu hakkında o dönemde çevresindekiler “Bu adam delirmiş” demişler. Yolu, suyu, elektriği, hiçbir şeyi olmayan bir dağ başının bir kayak merkezi haline gelebilmesine imkan vermemiş o dönemde hiç kimse.

Önce Kartal Otel ve daha sonrasında Grand Kartal Otel’i yapan Mazhar Murtezaoğlu, çevresinde o dönemde kendisine gülen herkesi utandırmıştı. Günümüzde, Türkiye’de kış turizminin en iddialı ismi Kartalkaya… O deli adam sayesinde günümüzde hem Türkiye’den hem yurtdışından binlerce kayakçı ve snowboardcu kış mevsiminin keyfini Kartalkaya’da çıkarıyor.

Grand Kartal Otel’den sonra Mazhar Murtezaoğlu’nun kızı ve damadı yine Bolu’da, Karacasu beldesindeki 300 dönümlük bir meşe ormanı içinde yaptıkları yeni otelleri 5 yıldızlı GAZELLE RESORT & SPA ile Türkiye’nin en kapsamlı spa otelini 2012 yılında hizmete açmış bulunmaktalar.

Bolu’nun turizminin ilerlemesi adına yıllarca uğraş veren ve 93 yaşında hayata gözlerini yuman Mazhar Murtazaoğlu cenazesi Çarşamba günü Kalıcı Konutlar Camisinden öğle namazına müteakip Şehitlik Mezarlığına defnedilecektir. Murtezaoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Murtezaoğlu hayata gözlerini yumdu

Bolu’nun turizm babası yaşamını yitirdi

Günümüzde kayak turizmi deyince akla ilk gelen Kartalkaya’yıKartalkaya yapan Mazhar Murtezaoğlu 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber: C. Kutay AYKAN

Aslen Rizeli olan Mazhar Murtezaoğlu, orman mühendisiyken 1960’ta Bolu’ya gelmiş. Bolu Dağı’nda o zamanki adıyla Bolu Dağı Kantini’ni kurmuş. Yol kenarı tesislerine lezzetli yemekleri ve tertemiz servisiyle bambaşka bir boyut getirmiş. Daha sonra Varan Tesisleri olarak adını duyuran restoranın domates çorbası, tostu ve dağ çileği reçeli o günlerde oraya uğramış herkesin hafızasında yer edinmiş. Daha sonra yine Bolu Dağı’nda Ankara-İstanbul arasında Koru Otel’i yapmıştır.

Mazhar Murtezaoğlu, daha sonraki senelerde İsviçre’ye giden Mazhar Murtezaoğlu Türkiye’deki dağlarda da kış turizminin yaşatılabileceğini düşünmüş. Bolu’ya döndüğünde Kartalkaya’yı gözüne kestirmiş. Buraya kayak merkezi kuracağını söyleyen Mazhar Murtezaoğlu hakkında o dönemde çevresindekiler “Bu adam delirmiş” demişler. Yolu, suyu, elektriği, hiçbir şeyi olmayan bir dağ başının bir kayak merkezi haline gelebilmesine imkan vermemiş o dönemde hiç kimse.

Önce Kartal Otel ve daha sonrasında Grand Kartal Otel’i yapan Mazhar Murtezaoğlu, çevresinde o dönemde kendisine gülen herkesi utandırmıştı. Günümüzde, Türkiye’de kış turizminin en iddialı ismi Kartalkaya… O deli adam sayesinde günümüzde hem Türkiye’den hem yurtdışından binlerce kayakçı ve snowboardcu kış mevsiminin keyfini Kartalkaya’da çıkarıyor.

Grand Kartal Otel’den sonra Mazhar Murtezaoğlu’nun kızı ve damadı yine Bolu’da, Karacasu beldesindeki 300 dönümlük bir meşe ormanı içinde yaptıkları yeni otelleri 5 yıldızlı GAZELLE RESORT & SPA ile Türkiye’nin en kapsamlı spa otelini 2012 yılında hizmete açmış bulunmaktalar.

Bolu’nun turizminin ilerlemesi adına yıllarca uğraş veren ve 93 yaşında hayata gözlerini yuman Mazhar Murtazaoğlu cenazesi Çarşamba günü Kalıcı Konutlar Camisinden öğle namazına müteakip Şehitlik Mezarlığına defnedilecektir. Murtezaoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 10:04