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15 Şubat 2017 Çarşamba
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    • MÜSİAD BOLU ŞUBESİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

    MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleri ile Genç Müsiad Bolu Başkanı Mehmet Aydın ve şube müdürü Uğur Sarsmaz Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

    15 Şubat 2017 Çarşamba 14:41
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    MÜSİAD BOLU ŞUBESİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

    Haber: BMA

    Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği(MÜSİAD ) Bolu Şubesi geçtiğimiz haftalarda oluşan yeni yönetim kurulu ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

    İlk olarak MHP Bolu İl Başkanlığı’na giden Müsiad Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleri burada MHP İl Başkanı Adem Evcil tarafından karşılandı. Yerel ve ulusal iş-siyaset konularının ele alındığı görüşmede Müsiad Şube Başkanı Abdullah Abat, ‘‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstihdam seferberliği mesajını aldıklarını ve iş dünyası olarak bizler de girişimcilik ve yatırımcılık yeteneklerimizle, tecrübemizle, seferberlik ortamında üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız. Bu noktada Bolu ve ülkemiz için birlikte neler yapabiliriz düşüncesiyle sizi de ziyaret etmek istedik. Misafirperverliğiniz için şahsım ve yönetim kurulumuz adına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

    1990’da kurulan bir dernek olarak, kimseyle direk veya doğrudan bağlantılı ve bağımlı olarak değil de, müstakil bir şekilde devletinin yanında olan iş adamları olduklarını belirten ABAT, “Bizim düsturumuz daha çok ahlak, maneviyat ve ticareten yaptığı işlerin hak hukuk çerçevesinde ve halkın yararına olmasıdır. Üyelerimiz her geçen gün girişimcilik ve ticaret adına güzel işler yapıyor. Son zamanda üyelik talebinde bulunan iş adamlarımıza ve ticaret erbaplarına derneğimize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

     Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren MHP İl Başkanı Adem Evcil ise, ‘‘Gerçekten Bolu’muz için çok güzel bir ekip kurmuşsunuz, Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim kılıcınızı keskin eylesin. Açıklamalarınızı sürekli takip ediyorum, çalışmalarınızı da yakından takip ediyorum. Muhakkak bugüne kadar söylediklerinizin arkasında olan bir şahsiyetsiniz, bundan sonraki süreçte inşallah gerek ekonomik alanda gerek ise toplumsal anlamda ciddi katkılar sağlayacağınızı düşünüyorum. Sağ olun var olun, geldiniz ve bizleri mutlu ettiniz” dedi.

    MHP Bolu İl Başkanlığı sonrasında Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel’i ziyaret eden Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleri burada yeni dönemde planlanan çalışmalar hakkında Özel’e bilgi verdi.

    MÜSİAD'ın kuruluş yılı 1990'dan beri milletinin ve devletinin yanında nasıl dik durduysa bundan sonra da bu duruşunu devam ettireceğini söyleyen Başkan Abat, “Daha önce de belirttiğimiz gibi askerimiz, polisimiz ve tüm güvenlik güçlerimiz canları pahasına ülkemizi korumak için mücadele verip şehit veya gazi olmayı göze alabiliyorsa, iş dünyası olarak bizler de girişimcilik ve yatırımcılık yeteneklerimizle, tecrübemizle seferberlik ortamında üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız” dedi.

    Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren  İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel ise Bolu’nun doğa ile iç içe olduğunu ve Ankara-İstanbul arasında cennet gibi bir şehir olmasına rağmen tanıtımının çok iyi yapılmadığını, bu yüzden sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü vurgulayarak yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

    Ziyaretlerin sonunda MÜSİAD Bolu Şubesi tarafından Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel’e ve MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil’e kufi sanatında yazılmış ‘‘Besmele’’ yazılı tablo hediye edildi.

    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, Şube, Başkanı, Abdullah

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