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14 Aralık 2017 Perşembe
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    • MÜSİAD, KOSGEB’i ziyaret etti

    Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve Yönetim Kurulu, Bolu KOSGEB Müdürü Yusuf Harbi ’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

    14 Aralık 2017 Perşembe 06:12
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    MÜSİAD, KOSGEB’i ziyaret etti

    Haber: Semih BAYKAL

    MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz gün KOSGEB İl Müdürü Yusuf Harbi’yi makamında ziyaret etti. Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen ziyarette ticari faaliyetler ve KOSGEB destekleri hakkında görüşme yapılırken, KOSGEB Müdürü Yusuf Harbi, “2010 öncesi imalatçı vardı. Şu an da imalatçı bulmak çok zor” dedi. MÜSİAD Başkanı Abat ise, “KOBİGEL imalatçıya yönelik çalışma aynı zamanda eleman desteğinin olması da elini kuvvetlendiriyor, ama bazı desteklerden dolayı elemanını kaybetmesine yol açıyor”  ifadelerini kullandı.

    Müdür Harbi ayrıca, “MÜSİAD ve benzeri kurumların ziyaretlerde bulunması ve görüş alması piyasaya bir hayli katkı sağlamakta. Sizlerin gözlemlediği olumsuzluklar, insanların yaşadığı mağduriyetleri bize bildirmeniz daha iyi hizmet verebilmek açısından bize çok iyi yol haritası çıkartıyor. Bu kurum devletin, herkese elimizden geldiğince en iyi yardımı sağlamaya çalışıyoruz. Dünya genelinde bizim çalışmalarımız örnek niteliğinde anlatılıyor. Avrupa da bizim gibi destek veren diğer kurumlar bu desteği biraz daha zorlaştırılmış şartlarda sunuyor. Bizim kurumumuz kadar para desteğinde bulunan başka bir kurum yok. Kurumumuza gelen projeler ile mutlu olmaktayız ve kurumumuz bünyesinde yapılabilecek her türlü destek ile yanlarındayız. Daha önceki görev yerim olan Çanakkale’nin nüfusu neredeyse Bolu’nun iki katıydı ama Bolu’daki girişimci sayısı Çanakkale’nin iki katına çıkıyor” dedi.

    Yönetim Kurulu da girişimcilik desteği alan gençlerin iş kurmadan önce deneyim elde edip, tecrübe kazandıktan sonra iş kurmasını ve işletmeyi kurmuş ama yürütmekte zorlanan esnafa da bir destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. 

    Anahtar Kelimeler: Müstakil, Sanayici, İş, Adamları, Derneği(MÜSİAD)

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