Haber: BMA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak’ın, “MÜSİAD üyesi 50 bin üye işletmenin her birinin ortalamada 5’er kişi alarak, 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturmayı hedefledik. Ülkemiz ekonomisinin, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel rekabet gücü için el ele veriyor, ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam diyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Güçlü bir Türkiye için daima ‘BİZ DE VARIZ’ açıklaması üzerine Bolu MÜSİAD İl Başkanı Abdullah Abat da bir açıklama yayınlayarak istihdama verecekleri destekleri belirtti.



Abdullah Abat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz seferberlik ortamında askerimiz, polisimiz ve tüm güvenlik güçlerimiz canları pahasına ülkemizi korumak için mücadele verip şehit veya gazi olmayı göze alabiliyorsa, iş dünyası olarak bizler de malımızla, girişimcilik ve yatırımcılık yeteneklerimizle, tecrübemizle, seferberlik ortamında üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız. MÜSİAD üyeleri başta olmak üzere konuyla alakalı tüm işletmelerin ve istihdam sağlayanların avantajları konusunda seminerler ve eğitimlerle işadamlarını bilgilendireceğiz. Bu oluşuma elimizden gelenin fazlasıyla destek vereceğiz. Milli seferberlik noktasında Bolu MÜSİAD olarak mevcut istihdama en az %10 ilave destek sağlayarak, işsizliğin önüne geçmek amacıyla üzerimize düşeni en iyi ve en verimli bir şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.