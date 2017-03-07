HABER: Aysun BEYKOZ

MÜSİAD Bolu Şubesinde Başkan Abdullah Abat’a indirim kartlarını teslim eden Bolpet Go Petrol Yetkilisi Korhan Varol Öztürk, “Bolunun güçlü işadamları ve sanayicileri derneği MÜSİAD üyelerimize yakıt alımlarında destek olabilmek adına sayın başkanla birlikte ortak bir adım attık. İnşallah sanayici ve işadamlarımız için hayırlı olur” dedi.

Üyesi olan sanayici ve işadamları için çalışmaların farklı mecralarda devam edeceğini vurgulayan MÜSİAD Bolu başkanı Abdullah Abat, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimiz başta olmak üzere sanayici ve işadamlarımız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Malum, bütün motorlu araçların en büyük harcama kalemi akaryakıt. Bizler de dizel yakıt alımlarında kullanılmak üzere Bolpet Go Petrol’le bir anlaşma yaptık. İnşallah bu çalışmalar devam edecek. Katkıları ve desteği için Bolpet Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ülkü’ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Üyelerimize de hayırlı olmasını diliyorum”