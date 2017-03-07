Yusuf Cengiz, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar hakkında başkan Abat'a bilgiler verdi. Bolu'daki öğrencilerimizin TEOG sınavında gösterdiği başarının LYS sınavında da gösterilmesi içi çalıştıklarını belirten Cengiz, Başkan Abdullah Abat'a hayırlı olsun dileklerini sunup yürüttüğü projeler için başarılar diledi.
Görüşme sonunda Cengiz, Başkan Abat'a içinde Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli kitabının da bulunduğu hediye paketini takdim etti.
TEM ve KOM tarafından gözaltına alınan 30...
Altyapıda 4 galibiyet…
9 kişilik mangayı güvenlik için hazırlamış
Devlet hastanesinde 'Hasta ziyaret timi' uygulaması
MÜSİAD’a eğitimci ziyareti
8 MART'ta KADINLAR "HAYIR"da SESLERİNİ YÜKSELTECEK,
Yaman; “Maşalarının barınmalarına asla...
Hasta olduğu için kesildi
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!