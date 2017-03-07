Haber: Aysun BEYKOZ

Yusuf Cengiz, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar hakkında başkan Abat'a bilgiler verdi. Bolu'daki öğrencilerimizin TEOG sınavında gösterdiği başarının LYS sınavında da gösterilmesi içi çalıştıklarını belirten Cengiz, Başkan Abdullah Abat'a hayırlı olsun dileklerini sunup yürüttüğü projeler için başarılar diledi.

Görüşme sonunda Cengiz, Başkan Abat'a içinde Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli kitabının da bulunduğu hediye paketini takdim etti.