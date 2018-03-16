Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’ya gelerek biri dizi ziyaretler gerçekleştiren Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya’nın önemli ziyaret duraklarından biride MÜSİAD Bolu şubesiydi Ülke gündemi ile ilgili yapılan değerlendirmelerin en önemli gündem maddesini ittifaklar oluşturdu. Tacettin Çetinkaya partilerinin önümüzdeki seçimlerde izleyecekleri yol ve ittifaklara bakış açısını değerlendirdi.

Ziyarette ilgili büyük memnuniyetini dile getiren MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, 27 yıllık bir geçmişe sahip MÜSİAD’ın misyonu ve iş dünyasının siyasilerden beklentisini aktardı.