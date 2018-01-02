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02 Ocak 2018 Salı
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    • MÜSİAD’da Girişimcilik Kursu başlıyor

    MÜSİAD Bolu Şubesi ile KOSGEB işbirliği ile kendi işini kurmak isteyen girişimciler için ücretsiz eğitim kursu düzenlenecek. Kursa katılacak girişimler 5 Ocak-15 Ocak 2018 tarihleri arasında MÜSİAD Bolu Şubesine başvurmaları gerekiyor.

    02 Ocak 2018 Salı 09:41
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    MÜSİAD’da Girişimcilik Kursu başlıyor

    Haber: Gönül Olutürk

    20-21-27 ve 28 Ocak 2018 tarihlerinde girişimci adaylarına yönelik düzenlenen ücretsiz girişimcilik eğitimi MÜSİAD Bolu Şube başkanlığı binası eğitim salonunda gerçekleştirilecek. 32 saat sürecek eğitimi başarıyla tamamlayanlara Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Sertifikası verilecek.

    30 kişinin katılacağı kurs Eğitmen Sezer Dizmen tarafından verilecek. Dizmen, 20 Ocak 2018 tarihinde girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı konularında 6 saat, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar konularında 2 saat. 21 Ocak 2018 tarihinde işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar konularında 4 saat, İş planı kavramı ve öğeleri (Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) hakkında 4 saat, 27 Ocak 2018 tarihinde İş planı kavramı ve öğeleri (Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) hakkında 6 saat, İş modeli, iş planına yönelik atölye çalışmaları hakkında 2 saat ve 28 Ocak 2018 tarihinde İş modeli, iş planına yönelik atölye çalışmaları hakkında 2 saat bilgi verecek.

    İletişim:

    MÜSİAD BOLU ŞUBESİ

    Karamanlı Mh. D-100 Karayolu Cd.No:154/A-9

    0374 218 20 20

     

    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, Şubesi, KOSGEB, Işbirliği

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