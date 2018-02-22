MÜSİAD Bolu Şubesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine, MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, Yönetim Kurulu üyeleri Davut Uzun, Ayhan Eren, Ali Abbas Açıkol ve kurs hocası Sezer Dizmen katıldı.
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