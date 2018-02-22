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22 Şubat 2018 Perşembe
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    • MÜSİAD'dan 30 gence Girişimcilik Sertifikası verildi

    MÜSİAD Bolu Şubesi ile KOSGEB Bolu işbirliğinde düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” programını tamamlayan 30 kursiyere düzenlenen sertifika tören ile verildi.

    22 Şubat 2018 Perşembe 09:35
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    MÜSİAD'dan 30 gence Girişimcilik Sertifikası verildi
    Haber: Ceylan Beykoz

    MÜSİAD Bolu Şubesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine, MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, Yönetim Kurulu üyeleri Davut Uzun, Ayhan Eren, Ali Abbas Açıkol ve kurs hocası Sezer Dizmen katıldı.

    Serfika töreninde bir konuşma yapan MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, girişimcilik kursları ile ekonomiye, istihdama katkıların sağlandığını, Bolu’nun gelişmesi için bu kursların çok faydalı olduğunu ifade etti. Başkan Abat “MÜSİAD bünyesinde verdiğimiz kurslara devam edeceğiz, katılımcılarımız oldukça memnun, talep çok fazla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınması için en büyük görevimiz üretmektir. Girişimci sayımız artarsa üretimimiz artacak. MÜSİAD ailesi olarak yeni girişimci arkadaşlara her zaman yardıma hazırız” diye konuştu.
    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, Şubesi, KOSGEB, Bolu

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