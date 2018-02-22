Haber: Ceylan Beykoz

MÜSİAD Bolu Şubesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine, MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, Yönetim Kurulu üyeleri Davut Uzun, Ayhan Eren, Ali Abbas Açıkol ve kurs hocası Sezer Dizmen katıldı.