Haber: Gönül Olutürk

MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve beraberindeki heyet Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’ yı ziyaret ederek Üniversite ile şehrin bir bütün haline gelmesi gerektiği konusunu masaya yatırdılar gerek Bolu esnafı gerek ticaret anlamında faaliyet gösteren işadamları noktasında üniversite öğrencilerine yaklaşık 30.000 civarında öğrenci potansiyeli olan bir ilde öğrencilerin şehrin ekonomisine katkı sağlaması anlamında merkezde Üniversite öğrencilerine kompleks ve büyük bir tesis inşa edilmesi ve öğrencilerin burada bilim teknoloji sanat ve proje geliştirme noktasında destek olunması gerektiğini bu şehirde bu şekilde halktan kopuk gibi algılanan üniversitelerin somut olarak şehir ve kent halkıyla bütünleşmesinin sağlanması konuşuldu. Ayrıca kampüs içersinde yapılan ticari merkezlerinde bu noktadan sonra aşırıya kaçılmaması gerektiği daha çok şehirdeki esnafın faydalanması gerekliliği konuşuldu. Ayrıca yeni spor kompleksi ve üniversite öğrencilerine sağlanacak sosyal imkanlar hakkında fikir alışverişi yaptı. Üniversitedeki akademisyenlerin işadamlarının AR-GE programlarında kurumsallaşma anlamında işadamları ve ticaret Erbaplarına destek olmaları konuyla alakalı eğitim ve ortak programların yapılması konuşuldu. Ziyaret Bolu MÜSİAD Başkanı Abdullah Abat yönetim kurulu üyeleri Davut Uzun Ali Abbas Açıkol Genç MÜSİAD Başkanı Mehmet Aydın Şube Müdürü Oğuz Solak Basın Sorumlusu Melih Mermer’ in katılımı ile gerçekleşti. Rektör Alişarlı MÜSİAD heyetine yapılacak olan yeni futbol kompleksi hakkında detaylı bilgi verdi, projeleri bizzat anlatarak “Bolu Türkiye’nin spor kenti, markası olacak, Projeye futbol olarak başlanacak daha sonra kapalı salon sporları doğal kamp alanları ve su sporları da komplekse dahil olacak. Türkiye’deki tüm kulüplere hitap edeceğiz hedef Avrupa da marka olmak.”dedi. Başkan ABAT Bolu da imkan çok ama görmek istemiyoruz bolu spor ve turizm kenti olma yolunda ilerliyor STK’ ların önemine değinildi, toplantı da yapılacak istişareler konuşuldu

Bolu MÜSİAD Şube Başkanı Abdullah Abat, Bolu’daki bilim ve teknik alanı eksikliğine değinerek Rektör ALİŞARLI’ ya öğrenciler için projelendirme merkezi yapılması bu merkezin içinde bilim ve teknik alanları sosyal alanlar öğrencilerimize tüm olanakların sağlanacağı bir yaşam merkezi yapılması teklifini sundu ve heyet konu hakkında karşılıklı istişarede bulundu. Rektör Alişarlı, kampüsü teknik ve sosyal olarak ikiye böleceğiz eğitim seviyesini ve imkanlarımızı olabildiğince artırmaya çalışacağız dedi. Başkan Abat, teknik üniversite Bolu’ya yakışır bu bölgede teknik bir üniversite yok biz işadamları olarak Bolu halkı ve üniversite öğrencileri için bize düşen görevi yapmaya hazırız dedi. MÜSİAD Başkan Yardımcısı Davut Uzun; “Bolu da özel bir üniversite açılması konusundaki görüşlerini belirtti “Bolu eğitim anlamında önde gelen illerimizden biridir ve Türkiye’nin dört köşesinden yoğun talep görmektedir, özel bir üniversite Bolu’ya değer katar ve üniversite kenti olan şehrimize ekonomik anlamda destek sağlar”dedi. Rektör Alişarlı; “Bolu da inşaat sektörü hızlı, yapılan konut sayısı fazla ve birçoğu boş bunları insan doldurur bu insanlar ise öğrencilerdir Bolu bir özel üniversite ve bir devlet üniversitesini kaldırabilecek potansiyelde” açıklamasını yaparak Davut Uzun’ un görüşünü destekledi. MÜSİAD heyetine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör ALİŞARLI birlikte çalışarak Bolu’yu hak ettiği konuma getireceğiz ifadesinde bulundu.