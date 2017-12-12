Haber: Esra ÖZTÜRK

MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bolu İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Abat, İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde kısa sürede güzel gelişmelerin yaşandığını, Bolu’nun sağlık konusunda pilot şehirlerden olması gerektiğini söyledi.

Önceliğinin hep hizmet olduğuna değinen Demirkol ise, "Ben bu toprakların çocuğuyum. Herkes ulaşabilsin diye, kapının girişine ismimi ve telefon numarasımı yazarak yardımcı olmaya her zaman hazırım. Gördüğünüz eksikleri belirtebilir, görüşlerinizi söyleyebilirsiniz” diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.