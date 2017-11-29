Haber: Gönül Olutürk

Başka Abdullah Abat MÜSİAD olarak Bolu’nun ekonomik sorunlarını çözebilmek adına, kalkınma ve halkımızın refahı için birtakım çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Daha öncede Bolu’da görev yapan İl Emniyet Müdürü Aydoğan Adnan Erdoğan tekrar Bolu halkına hizmet vermekten mutlu olduğunu belirtirken, güzellikleri ve halkı ile gerçekten yaşamaya değer bir şehir olduğunu,Bolu halkının güvenliğini en üst düzeyde tutmak için emniyet birimleri olarak özverili bir şekilde çalışmakta olduklarını belirtti.

HUZUR KENTİ BOLU

Bolu Türkiye’de asayiş sıralamasında ilk 20’de, buda Bolu’nun güvenli ve yaşanabilir şehirlerden biri olduğunu göstermekte diye belirtti. Bolu İl Emniyet Müdürü ERDOĞAN iş adamlarının işlerinin yolunda olması, ekonomi piyasalarının canlı tutulmasıyla istihdamın da arttığından kendi kolluk görevlerinin de daha da kolaylaştıracağını söyleyerek işadamlarının ülke refahındaki önemine deyindi. Son zamanlarda gündeme gelen trafik cezaları radar uygulamaları hakkında görüşülüp, kara yollarıyla elektronik denetim (EDS) hakkında görüşmelerin sürdürüldüğü belirtildi. Vatandaşlarımızın trafik cezalarıyla yaptırım uygulanması yerine vatandaşlarımızı daha iyi bilinçlendirilerek, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapılacağı konuşuldu. Abartı egzozların halkı rahatsız ettiği bu yönde de uygulamaların devamının geleceği belirtildi. Bolu’da yaşanan trafik sıkışıklığı ve otopark sıkıntılarına değinen Bolu MÜSİAD Yönetimi, İl Emniyet Müdürü ile beraber bu büyük problemi çözmek yolunda karşılıklı fikir alışverişleri yaparak profesyonel bir planlama ile hızlı bir şekilde adım atılması gerekildiğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan Abdullah ABAT ve Heyetine gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti.