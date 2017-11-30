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30 Kasım 2017 Perşembe
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    • MÜSİAD’dan jandarma ziyareti

    MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Nadir Çelik’i makamında ziyaret etti.

    30 Kasım 2017 Perşembe 14:15
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    MÜSİAD’dan jandarma ziyareti

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Ziyaret Bolu MÜSİAD Başkanı Abdullah ABAT ve Yönetiminin kendisini tanıtmasıyla başladı. Daha sonra Albay ÇELİK kendisinden bahsetti. Eskişehirli olduğunu belirterek “Ben büyük şehirlerde okudum ve memleketin birçok küçük şehrinde görev yaptım. Bu esnada fırsat buldukça görev yaptığım bölgelerin civarını gezdim, tanıdım.Şu anda mevcut görevime Bolu’da İl Jandarma Komutanı olarak devam etmekteyim.”dedi. Çelik, Bolu’da ise en çok Gölcük’ü beğendiğini söyledi.

    Kıdemli Albay Çelik Bolu’da ciddi verim alınabilecek turizm imkanlarının olduğunu söyleyerek bir yandan da bu verimli imkanın yeterince değerlendirilmesi gerektiğini, Bolu’nun İstanbul ve Ankara gibi önemli iki şehrin arasında kaldığına ve stratejik konumu doğal güzellikleriyle gelişmeye açık bir şehir olduğuna değindi. MÜSİAD Yönetimi de turizmin canlanması gerektiğini turizm bölgelerinin deneyimli kadrolar ve uzman kişilerce Bolu ekonomisine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. MÜSİAD Yönetimi de Bolu halkının da doğa harikası Bolumuzun halkının da kanunlara uyumlu ticareti düzgün insanlardan oluştuğunu söyleyerek kolluk kuvvetlerine çok fazla iş bırakmadığını belirtti. Abdullah Abat ve Heyeti Bolu’da MÜSİAD olarak yaptıkları ve yapacakları projelerden bahsetti. Sıcak bir sohbet havasında gerçekleşen ziyaret fikir alışverişleriyle devam etti

    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, Şube, Başkanı, Abdullah

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