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10 Kasım 2017 Cuma
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    • MÜSİAD’dan önemli toplantı

    MÜSİAD Bolu Şubesi Konferans Salonunda önemli bir Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi ve beraberindeki heyetin yaptığı sunumda günümüzde ticaret yapan bir çok esnafın bilmediği ve uyması gereken kurallara değinildi.

    10 Kasım 2017 Cuma 12:37
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    MÜSİAD’dan önemli toplantı

    Haber: Aysun Beykoz

    Yapılan sunumun başlıca başlıkları; “Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Kanunu, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun iş verenlere yüklediği görevler ve yaptırımları, e-ticaret hakkında bilgilendirme, satış sonrası garanti şartları, ithalat ihracat hakkında uyulması gereken kurallar ve 2. Araç alım satımı yapacak kişilerin uyması gereken kurallardan bahsedilen program yaklaşık 3 saat devam etti.  Bu sunum sayesinde bilinmeyen birçok bilginin kendilerine aktarıldığı dile getiren katılımcılar program sonunda bilgilendirici programlara imza attıkları için Müsiad Bolu Başkanı Abdullah Abat’a teşekkür etti.  Abdullah Abat program sonunda yaptığı açıklamada “biz Bolu halkına ve üyelerimize hizmet etmek için faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğiz. Böyle bilgilendirici programlara Bolu halkımız her zaman davetlidir”.dedi

    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, Şubesi, Konferans, Salonunda

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