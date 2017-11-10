Haber: Aysun Beykoz

Yapılan sunumun başlıca başlıkları; “Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Kanunu, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun iş verenlere yüklediği görevler ve yaptırımları, e-ticaret hakkında bilgilendirme, satış sonrası garanti şartları, ithalat ihracat hakkında uyulması gereken kurallar ve 2. Araç alım satımı yapacak kişilerin uyması gereken kurallardan bahsedilen program yaklaşık 3 saat devam etti. Bu sunum sayesinde bilinmeyen birçok bilginin kendilerine aktarıldığı dile getiren katılımcılar program sonunda bilgilendirici programlara imza attıkları için Müsiad Bolu Başkanı Abdullah Abat’a teşekkür etti. Abdullah Abat program sonunda yaptığı açıklamada “biz Bolu halkına ve üyelerimize hizmet etmek için faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğiz. Böyle bilgilendirici programlara Bolu halkımız her zaman davetlidir”.dedi