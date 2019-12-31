MÜSİAD’dan YHT’ye destek

Haber: Aysun Beykoz

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme gelen yüksek hızlı tren projesi ile ilgili olarak MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Davut Uzun açıklamalarda bulundu. Uzun, Gerede-Bolu-Düzce güzergâhının yeniden gündeme alınması ve gereken fizibilite çalışması için Bolu halkını imza kampanyasına davet etti. Projenin önemine dikkat çeken Uzun, hattın talep edilen güzergâh üzerinden hayata geçmesi halinde Bolu’nun ekonomik olarak büyük bir sıçrama kaydedeceğini söyledi.

“GEREKEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın açıklamalarını destekleyen Uzun “Davut Uzun, Yüksek Hızlı Tren Projesi için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirterek; “Yüksek Hızlı Tren Projesi Türkiye’nin kalkınma projelerinden biri olarak kamuoyu gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ulaşımda istenilen teknolojik nokta, gelişim, güvenlik ve seyahat konforu gibi konularla birlikte tartışılan projenin birçok bölümü hayata geçti ve birçok yerde de yapım çalışmaları devam ediyor. Proje nüfus yoğunluğuna göre 3 şehir hattında can alıcı öneme sahip. Bu şehirler İstanbul-Ankara ve İzmir hattı. Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar tarafından kamuoyu gündemine 4 yıl önce yeni bir teklif getirildi. Şamandar getirdiği teklifte Ankara- İstanbul arasında düşünülen YHT hattının Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul güzergâhında planlandığını bu güzergah planın tekrar değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek çalışmalarına başladı. Şamandar YHT hattının Düzce-Bolu-Gerede hattı üzerinde ilerlemesi gerektiğini iddia ederek bu konun tekrar gündeme alınması için Ulaştırma Bakanlığı’na talepte bulundu. Bakanlığın bu konuyu gündeme alarak değerlendirmesi için Düzce’de imza kampanyası başlatan Şamandar güzergâhın devamında yer alan diğer il Bolu’dan da destek talebinde bulundu. MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Davut Uzun olarak yapılacak inceleme talebi için gereken desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

“BU PROJE BOLU’NUN GELECEK PROJESİDİR”

Güzergahın Gerede-Bolu-Düzce olarak değiştirilmesi taleplerini yineleyeceklerini ve imza kampanyası başlatacaklarını bildiren Uzun “Ülkemizin geleceği adına önemli adımlar atılmaktadır. Biz bu alınan kararların ve ulaşmak istenilen hedeflerin gerçekleşmesi için her zaman destek vermeye hazırız. Memleketimiz için ülkemiz için alınan karların daha verimli hale gelmesi için vatandaşlar olarak katılım göstermemiz, yeni öneriler sunmamız ve daha iyiye ulaşmak için tekliflerde bulunmamız gerekmektedir. Ayhan Şamandar hoca İstanbul-Ankara arasında kurulacak olan Yüksek Hızlı tren hattının Bolu’muzun da içinde olduğu güzergâhtan geçmesi gerektiğini savunmaktadır. Bizlerde konun tekrar değerlendiremeye alınması için Ulaştırma Bakanlığı tarafından tekrar bir fizibilite çalışması yapılması için oluşturulacak olan talebe destek olacağımızı buradan duyurmak istiyoruz. Sizlerle paylaşacağım link aracılığı ile dilerseniz internet yoluyla ya da ilerleyen günlerde konu hakkında sivil toplum kuruşları başta olmak üzere siyasi partiler ve diğer kurumlarla işbirliği ile bu çalışmayı imza kampanyası şeklinde sürdürerek devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu konu toplumuzun ve ilimizin çok daha ileri seviyelerde mesafe kat etmesi adına çok önemli bir projedir. Bu proje Bolu’nun gelecek projesidir. Siz kıymetli vatandaşlarımızdan bu konuda destek vereceğinizi düşünüyor ve vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.