Yapılan gezide Orta Afrika’da bulunan Çad’da kurmayı planladıkları deri fabrikaları ve deri mamülleri üretim tesislerini için Gerede’de incelemelerde bulundular.

İncelemelerde bulunan yetkililer Gerede’nin tanınmış işadamı Ali Sağol’un öncülüğünde deri fabrikalarını ve deri işleme tesislerini inceleyerek bilgi aldılar.Yapılan incelemeler sonucunda Ali Sağol’un eşliğinde toplantı yapıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda tecrübe paylaşımları ve bilgi paylaşımları yapıldı.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Sağol “Dericilik çok eski bir sanat dalıdır. Tarihin en eski çağlarından beri insanlar dericilikle uğraşmış, üstünde durup geliştirerek ayakkabı, terlik, elbise, yelken vs... gibi türlü eşyalar yapmışlardır. Eski Türkler deriden sandıklar, hayvanlar için semerler yaparlardı. Ayrıca deri üstüne işlemeler yaparak süs eşyası olarak kullanırlardı. En eski tarihten beri en güzel deri işlerini Türklerin yaptığını belirterek, bizlerde bilgi paylaşımları yaparak Afrika’dan gelen misafirlerimize yardımcı olmaya çalıştık.” dedi.