MÜSİAD’ta “FETÖ” istifası

Haber: N. Halid Altundal

Müstakil Sanayizi ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Bolu Şubesinde Genç MÜSİAD Başkanlığı için henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi gönderildi. Bunun üzerine MÜSİAD Bolu Şubesi Yönetimi, Genç MÜSİAD için Bolu’dan bir kişinin görev yapmasının uygun olacağını söyledi. Ancak Genel Merkez gönderilen kişi de ısrarcı olunca MÜSİAD Bolu Şubesi söz konusu kişiyi kabul etmek zorunda bırakıldı.

MÜSİAD Bolu Şube Yönetimi, MÜSİAD Genel Merkezinden gönderilen kişi ile sözlü mülakat gerçekleştirdi. Görüşmede, MÜSİAD Bolu İl Başkanı Davut Uzun ve yönetim kurulu üyeleri Genç MÜSİAD Bolu Başkan adayına bazı sorular yöneltti. Mülakat esnasında Genel Merkez tarafından gönderilen kişiye 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ilgili görüşleri soruldu.

Henüz ismi öğrenilemeyen başkan adayı ise, “Fethullah Gülen'in dini yaşamı hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Ülkemizde birçok iyilikleri de olmuştur” şeklinde cevap verince MÜSİAD Şube Başkanı Davut Uzun ve Yönetimin tepkisini çekti. Başkan Uzun’un FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in hain olduğunu söylemesini istediği kişi bu kez de Fethullah Gülen'e herhangi bir kötü söz söyleyemeyeceğini beyan edince Başkan Davut Uzun ve Yönetimi konuyu Genel Merkeze bildirdi. İddiaya göre MÜSİAD Genel Merkezi, Bolu Genç MÜSİAD’ı tamamen görevden almak isteyince ise Davut Uzun, Yönetim Kurulu üyelerle komple istifa etti.