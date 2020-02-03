Muska bahane!

Haber: C. Kutay Aykan

Çirkin olay Göynük ilçesinde yaşandı. 8 yaşından 13 yaşına kadar 5 yıl boyunca babasının arkadaşı olan İ.Y., tarafından muskaya bakmak bahanesiyle cinsel tacize uğrayan M.Ç. başından geçenleri şöyle anlattı;

“Uyku zorluğu çektiğim için ailem tarafından bana muska yaptırıldı. İ.Y.de muskayı bahane ederek evde kimse olmadığı zaman eve gelip hep beni taciz etti. Korkumdan kimseye bir şey diyemedim. Artık dayanamayacak hale geldim. Elle tacizi yetmiyormuş gibi telefondan da beni taciz ediyordu. Bir gün kendisini eve çağırdım ve soyunmasını istedim. Hemen soyundu, onu yan odaya götürdüm ve hemen kapıyı üzerinden kapatıp, kilitledim. Avaz avaz bağırarak yardım istedim. Polisler geldi ve bu adamı çıplak vaziyette yakaladı. Yıllardır acı ve korku içerisinde yaşadım. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

AMACIM YARDIMCI OLMAKTI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar davasıyla tutuklu olarak yargılanan İ.Y. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Arkadaşımın kızının uyku problemi vardı. Kendisine muska yaptırılmıştı. Bende ara ara eve gelip, muskayı kontrol ediyordum. Benim tek amacım ona yardım etmekti. Soyun dedi bende soyundan ama bana oyun oynamış. Eğer soyunmazsam avaz avaz bağıracağını söyleyince korktum ve soyundum. Kötü bir niyetim yoktu. Telefonla cinsel içerisiyle yazışmalar yaptığım doğrudur” diye savurma yaptı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.Y.’nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmayı da karar bağlamak üzere 25 Şubat 2020 tarihine erteledi.