HABER: FARUK ÇİDEM

İddiaya göre, Bolu’da yaşayan Murat Ş. isimli vatandaş eşiyle arası bozuk olduğu için Bolu’nun Gerede ilçesinde muska yazdığını öğrendiği Hüseyin Altundağ’a gitti. Eşiyle arasında sorunlar olduğu ve bunun için bir muska yazdırmak istediğini belirten Murat Ş.’den büyünün bozulması için karısının iç çamaşırlarını isteyen Hüseyin Altundağ, muskayı yazarak bin 500 lira karşılığında şahsa verdi. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen karısıyla sorunlarının devam ettiğini gören Murat Ş. kandırıldığını iddia ederek Hüseyin Altundağ’dan şikayetçi oldu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Hüseyin Altundağ, mahkeme heyeti tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 50 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.