Mustafa Allar, İstişare Toplantısına katıldı

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Ankara'da düzenlenen toplantının ilk bölümünde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki belediyelerin pandemi döneminde yaptığı başarılı çalışmalarla ilgili görüşlerini aktardı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '’Pandemi Sonrası Belediyecilik Vizyonu'’ başlığı altında düzenlenen toplantıda; özetle "19 yıl önce halis niyetlerle diktiğimiz fidan 83 milyonun desteğiyle ulu bir çınara dönüşmüştür. 19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. Maskeli, gizli ajandalı bir gizli siyaset izlemedik. Bundan sonra da bu tür yanlış yollara tenezzül etmeyeceğiz. Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi" dedi.

ERDOĞAN 11 MADDEYİ HATIRLATTI

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Gönül belediyeciliğinin bayraktarlığını yapan siz kardeşlerime, 11 başlığımızı tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Şehir Planları; uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde yapılacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek. Benzersiz şehirler anlayışıyla; şehirler kendi hikâyelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamaları ile teknolojinin tüm imkânları insanlarımızın emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki tüm varlıklarla uyum gözetilecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler gerçekleştirilecek. Yatay şehircilikle komşuluk ve yaşantıda örnek şehirler kurulacak.”

ALLAR: “MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gecesini gündüzüne katarak milletimize büyük bir aşkla hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını emir ve talimat olarak kabul ederek, bu kutlu yolculukta milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.