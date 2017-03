Haber: BMA

AK Parti ilçe teşkilatı ile birlikte referandum çalışmalarına ara vermeden devam eden Mengen Belediye Başkanı Mustafa Allar, başkanlık sistemi ile halkın iradesinin daha net şekilde iktidarda temsil edileceğini belirterek, “Bu değişiklik ile kuvvetler ayrılığı sisteminin daha iyi uygulanacağı ortadadır. Başkanlık sistemiyle parlamento; kanun çıkarma ve denetleme görevini hükümet üzerinde çok daha özgürce yapacak. Ne kadar çok demokrasi o kadar çok kalkınma, zenginlik ve refah demektir. Günümüz dünyasında demokrasinin tanımı, halkın iradesinin yönetime yansıması ile alakalıdır. Artık %20’ler, %30’lar ülkeyi yönetemeyecek. Koalisyonlar döneminin kaosları sona erecek. Azınlık çoğunluğa tahakküm edemeyecek. %50’den fazla oy alan iktidar olacak. Halkın iradesinin yansıması da parlamentonun daha etkin bir yapıya bürümesidir. Bunun en güzel ve en etkin olacağı uygulama da yeni anayasa değişikliği ve başkanlık sistemidir.” dedi.

Gerede halkının gittikleri her yerde sevgi gösterilerinde bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Halkımız ‘Evet’ demek için sabırsızlanıyor. İhanet şebekelerine, hainlere en güzel cevabı sandıkta vereceğiz diyorlar. Her hayır diyen elbette hain değil ona da saygı duyuyoruz. Ama bütün hainler de ne hikmetse hayır diyor. Zaman zaman karşılaşıyoruz hayır diyen vatandaşlarımızla. Onlara da anlatıyoruz bu sistemi. Sonunda bize teşekkür ederek, ‘biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bu açıdan düşünmemiştik’ diyorlar. Referandumda, halkımız her zamanki sağduyusunu gösterecektir. Benim bu konuda hiç tereddüttüm yok. Halkımız her zaman bizlere inandı, güvendi. Biz de onları mahcup etmedik. Allah’ın izniyle referandumda tüm Türkiye’de olumlu bir sonuç alınacak ve evet çıkacaktır. Halkımız, ülkemizin geleceği için çok önemli olan referandumda evet oyunu verecektir. Halkımıza güvendik ve güveniyoruz” diye konuştu.